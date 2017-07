Cubero dice que la caída de árboles “no es un problema urgente”

Todos los grupos municipales han preguntado al Cubero sobre los últimos incidentes con el arbolado, que se producen después de que el responsable municipal decidiera suspender durante seis meses del año pasado la mayor parte de las podas como fórmula de presión a la empresa, con la que mantiene conflictos permanentes. Ni un solo partido político ha respaldado a Cubero en su estrategia de no aplicar medidas ante las caídas de árboles y ramas.

Cubero ha insistido en que la responsabilidad de los problemas del arbolado es de FCC. En este sentido, ha dicho que esta compañía podó 10.000 árboles en 2014, frente a los 25.000 que recogía el contrato. Además, siempre según su versión, la contrata no ha facilitado datos de en cuántos árboles actuó en 2015 y 2016.

Ha añadido que no dispone todavía del inventario de los árboles que existen en los parques y zonas verdes. “Hay 13 inspectores, que pueden salir a la calle, pero nos faltan datos. No hay mecanismos para controlar”, ha dicho. “Pero el problema es estructural y pasa por el control y la fiscalización.Cuando tengamos esas garantías, ningún problema en aumentar la poda. Pero no puede haber un beneficio empresarial a costa de engañar al conjunto de la ciudad”, ha afirmado Cubero.

Duras críticas de la oposición

Los grupos de la oposición han lamentado la falta de explicaciones de Cubero, así como su inacción. Sebastián Contín, del PP, ha recordado que se han caído 16 árboles en 17 días y que la gestión de ZEC de este asunto está siendo “imprudente”. “Ponen excusas, no dan importancia a la seguridad y alimentan su conflicto partidista con FCC”, ha dicho.

Para Marta Aparicio, del PSOE, la posición de responsable municipal “es flipante”. “No tiene la culpa de que se caigan los árboles, pero sí de no tomar medidas”, ha afirmado la edil, que ha acusado a concejal de Servicios Públicos de “echar balones fuera”.

Elena Martínez, de Ciudadanos, ha afirmado que Cubero “es responsable de la desidia, mala coordinación con la empresa y de no hacer nada”. Leticia Crespo, de CHA, ha declarado que “cualquier episodio que se repita y sea un riesgo para la seguridad requiere medidas inmediatas”. “¿A qué espera?”, ha preguntado a Cubero.