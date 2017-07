Árboles y limpieza son dos asuntos que no pasan por alto en Valdespartera . Acerca de ambos siguen preguntando algunos residentes a la asociación vecinal del barrio zaragozano, que en los últimos días ha puesto el foco en demandar trabajos de poda y en recordar sus reivindicaciones en materia de servicios públicos.

“Necesitamos que se realice una poda porque las ramas de muchos ejemplares están muy extendidas y cada vez más bajas”, expresa Adolfo Lahoz, presidente de la AVV Los Montes de Valdespartera, quien pone como ejemplo árboles ubicados en las aceras del Paseo de los Olvidados y en dirección al centro de salud, donde “te tienes que agachar para no darte con las ramas en la cabeza”.

También, en la zona situada frente al centro sanitario, “se están tratando los jardines, pero no hemos observado que se haya llevado a cabo la poda de los diferentes árboles”, añade Lahoz, que demanda un servicio regular en el tratamiento de las especies. En la confluencia del anterior paseo con la calle los Pájaros, “hay un ejemplar que llega justo a la cara”, ahonda Lorena Gregorio, también integrante del colectivo.

A su juicio, en determinados puntos, “los árboles, aunque no sean enormes, poseen ramas que crecen hacia abajo porque no se van podando, que rozan a las personas y que es necesario ir esquivando”. Algo que, consideran, puede ser peligroso también para los niños: “De vez en cuando, vienen, lo arreglan y ya está, pero no hay un trabajo continuado”.

Bernardina, vecina del barrio, calificaba como “un horror” esta situación. “Tendrían que cortar las ramas para que no cayesen tanto y que, aunque los árboles den sombra, las personas mayores no tengan que agacharse”, decía esta mujer, que criticaba igualmente el estado de algunas baldosas levantadas en el viario.

Por la calle de Los Pajáros paseaba también Luis. Para este vecino, el escenario de los árboles “es más latoso” en la vía El Ángel Azul ya que “las ramas golpean en el coche y con la moto, tienes que agacharte”, considerando necesaria una poda.

Piden “un servicio digno de limpieza”

Al mismo tiempo, la entidad vecinal vuelve a reclamar una mejora de las labores de limpieza en Valdespartera: “Se aprobó un refuerzo y no lo hemos visto materializado”, indican. Aunque su intención pasa por ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Zaragoza para conocer la situación actual y “saber a qué atenerse o seguir reivindicando”, recuerdan que la suciedad se encuentra “generalizada y dispersa”, tanto en calles como en solares o parques. Según relatan, hay matojos, malas hierbas que crecen altas o papeles que, con el cierzo, se extienden por los diferentes espacios.

Su aspiración, dicen, es contar con “un servicio regular y digno de limpieza y de parques y jardines, como el resto de la ciudad”. Mientras, según Gregorio, “no tenemos nada; dos o tres personas para toda la zona”, lo que traduce en “dejadez”. Aunque también entra en juego la concienciación ciudadana, pues “las papeleras están llenas de bolsas de basura” o “hay muchos excrementos de perros por el suelo”.

Entre los lugares señalados, por ejemplo, la plaza de la Edad de Oro, donde “entre los arbustos que rodean al parque se acumula porquería y no se limpia regularmente”. Allí, “juegan muchos niños y hay un colegio al lado, además de varios negocios", detallan.