Una comitiva nupcial motera, como hace 22 años, pero pasada por agua

De tal palo, tal astilla. La zaragozana Sendy, hija de moteros, decidió seguir los pasos de sus padres, Montse Galia y Javier Royo, que fueron hasta la Aljafería, donde contrajeron matrimonio, montados en una Honda y acompañados por una veintena de motos, un 16 de julio de 1995.

Ahora, 22 años después, su hija fue al altar este sábado acompañada una veintena de moteros, todos ellos, en traje y con el chaleco identificativo de su club. “Me habría gustado ir en moto, como lo fue mi madre”, señaló una feliz que novia que no pudo montarse en dos ruedas porque el vestido no se lo permitía, “no quería arriesgarme, no quería que el vestido se enganchase”. Además, la joven habría sufrido la fuerte lluvia que ha descaragado en ese momento sobre la ciudad y que ha pasado por agua el original paseo. Acompañada de este sorprendente séquito nupcial, la novia fue junto a su padre en un Chrysler, ya que “al menos no quería desentonar en este ambiente tan Ruta 66”.