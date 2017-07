Una planta a cambio de una historia de cuidados en el barrio

“María, mi vecina del tercero que tiene 90 años, venía a prepararme la comida y a hacerme compañía cuando me operaron del corazón”. “Yo compro en el comercio local, quiero apoyar los negocios de mis vecinas y vecinos”. “Tengo una vecina que me ayuda a sacar la basura y me prepara la medicación. También me ayuda con las inyecciones”. Estos tres testimonios son tres historias de cuidados reales protagonizadas por personas residentes en El Gancho.