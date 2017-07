El Parque Bruil ofrece música y cine al aire libre los sábados de julio

El Parque Bruil se convertirá de este modo en una sala de cine para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de un pic-nic, de conciertos con bandas locales y de la proyección de destacadas películas del mejor cine europeo, informan fuentes municipales en una nota de prensa.

"Cinema Paradiso" (Italia) abre este sábado por la noche la programación, que seguirá el día 15 con "La Vida de Calabacín" (Francia-Suiza), cinta de animación en "stop motion" ganadora en el Festival de San Sebastián con el Premio del público al mejor filme europeo y en los Premios del Cine Europeo como mejor filme de animación europeo.

El 22 de julio se proyectará "Billy Elliot" y cerrará la programación el 29 de julio "La Novia" (España), de la directora aragonesa Paula Ortiz, película que recibió el apoyo de los fondos europeos a la coproducción de Eurimages.

Todas las películas se proyectarán en versión original subtitulado al castellano.

La proyección de las películas será a partir de las 22.00, y previamente a todas ellas se ha programado un concierto con bandas locales.

Hoy actuará White Coven ("rock" clásico), el 15 de julio será el turno del "blues" de "Humphrey and the Farmers", el 22 de la psicodelia de "One Dimensional Band" y el 29 de julio del trío de "jazz" Israel González.

Se podrán alquilar hamacas para contemplar la actuación y la proyección de las películas, o el público asistente podrá llevar la suya de casa.