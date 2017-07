Cubero dice que "hay una campaña, orquestada por la propia FCC" para conseguir más dinero

El consejero municipal de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, ha asegurado que "no se dará ni un euro" a la contrata de parques y jardines, FCC, "si no hay garantías de que se destine a poda de árboles".

Cubero ha reiterado que "si no hay garantía de que se gasta correctamente" no se destinarán más recursos y ha argumentado que "no queremos regalar dinero a FCC".

A su parecer, "hay una campaña, orquestada por la propia FCC, de crear un clima de tensión social para entregar más dinero y hacer un plan de poda" ante la caída de árboles y ramas en las últimas semanas, que a su entender "entra dentro de la normalidad" al haber pasado unos episodios de lluvias y un fuerte viento con rachas de 85 kilómetros por hora.