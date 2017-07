Azcón:"Un árbol caído sobre el patio de un instituto debería hacer que Santisteve abra los ojos y recupere la sensatez"

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, ha asegurado que la caída de un árbol en el patio de un centro educativo del barrio de La Almozara “es la gota que colma el vaso en la espiral de irresponsabilidades y despropósitos del alcalde Santisteve y su consejero Cubero al negarse a poner en marcha un Plan de poda urgente en la ciudad”. Azcón considera que “este suceso debería ser suficiente para que Santisteve abra los ojos, recupere la sensatez y se dé cuenta del riesgo real que existe actualmente en la ciudad de Zaragoza como consecuencia de la falta de podas en el arbolado urbano durante los últimos años”.

De hecho, el portavoz popular ha recordado que, hace sólo unos días, un hombre casi pierde la vida tras caerle encima un ejemplar de gran tamaño en Camino de las Torres y se ha preguntado “¿qué habría sucedido hoy de no encontrarnos en periodo vacacional y con cientos de chavales jugando en el recreo del centro?”. Según Jorge Azcón, “las obsesiones políticas y personales de los concejales de Zaragoza en Común están poniendo en serio riesgo la integridad de miles de zaragozanos”, razón por la que ha exigido al alcalde de Zaragoza que “dé la orden esta misma tarde para que la empresa de parques y jardines proceda a inspeccionar y podar los 10.500 árboles peligrosos de la ciudad”.

El portavoz del PP ha recordado que “hemos visto estos días como se caíansin remedio varios árboles de categoría D a pesar de haberse identificado el riesgo que supone no podarlos” y ha vuelto a ofrecer al equipo de gobierno los votos del Grupo Municipal Popular para aprobar una modificación presupuestaria que permita sufragar el coste de estas intervenciones urgentes. “Si no ponen en marcha este Plan de Poda es porque no les da la gana, pero serán ellos los responsables directos si se produce una desgracia como consecuencia de su inacción política”, ha concluido.