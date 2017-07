“Acabé con el árbol en la nuca”

Cada día más dolorido, a medida que afloran los hematomas internos por todo el cuerpo, este martes ha atendido en su domicilio a Heraldo.es para recordar el incidente y anunciar que estudia denunciar al Ayuntamiento de Zaragoza como responsable patrimonial y del mantenimiento de la vía pública.

“Prácticamente –apunta Manolo, como le llaman sus amigos y allegados-, no me dio tiempo a enterarme ni mucho menos a reaccionar. Solo escuché a mi mujer gritar ¡‘Corre, Corre, corre’! y ya me vi con el árbol encima”. A partir de ese momento, sus recuerdos son más confusos y dispersos, si bien señala que la actuación de los servicios de emergencia (Policía Local y Bomberos de Zaragoza), con los que se muestra “profundamente agradecido”, fue rápida y eficaz.

“Mi mujer estaba alucinada de lo bien que nos atendieron”, recuerda Palacios. Una vez sacado debajo de las grandes ramas, fue trasladado inmediatamente al hospital Miguel Servet con pronóstico grave. “Tenía el árbol en la nuca, mi esposa fue la primera que me atendió. Cuando la vi estaba llena de sangre”, apunta el herido.

Fueron momentos de temor, desconcierto y confusión para todo el mundo. Incluidos los policías actuantes, que inicialmente pensaron que se trataba de un hombre de origen alemán. Según fuentes policiales, el árbol alcanzó a un coche con matrícula de este país y cuando llegaron al lugar del suceso se encontraron a varias personas que hablaban alemám, por lo que pensaron que el herido era uno de los ocupantes del vehículo.

“Poco a poco voy mejor, pero cada día me sale un dolor por una parte distinta del cuerpo. Hoy me he levantado con el cuello mal”, señala este vecino de Zaragoza, procedente y natural de la Puebla de Híjar (Teruel).

Superado el susto, Manuel Palacios y su familia se han puesto en contacto con unos abogados para estudiar acciones legales contra el Ayuntamiento. De momento no tiene decidido a qué vía recurrir (podría ir a la contenciosa para reclamar responsabilidad patrimonial, aunque cabría incluso la posibilidad de una querella penal), pero de lo que está seguro es de que va “a denunciar”.

“De todas formas, hay que dar gracias, porque me llega a pillar un pasó más allá y estoy en el otro barrio”, afirma Palacios.

Uno de los seis árboles

En las últimas semanas se han caído un total de seis árboles de grandes dimensiones en distintos puntos de la ciudad - algunos de ellos han superado los 20 metros de altura-, además de varias ramas de menos envergadura. Según algunos expertos en la materia este hecho “es consecuencia del mal mantenimientos de los ejemplares, que ha visto incrementado el riesgo de caída a causa del contexto meteorológico de las últimas jornadas”.

En el caso de los árboles caídos en el Parque Grande, tal y como apunta Nacho Piedrafita, jefe de mantenimiento del Jardín Botánico de Lérida, “puede ser a causa del cambio de riego del parque ya que se ha cavado una zanja a menos de 15 centímetros del tronco, lo que ha debilitado su anclaje”.