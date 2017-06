Cubero paró seis meses las podas pese a la alerta de los técnicos

El concejal de Servicios Públicos de Zaragoza, Alberto Cubero, mantuvo paralizadas las podas de árboles grandes no previstas en los pliegos durante el segundo semestre del año pasado, pese a los informes técnicos que alertaban de que esta decisión podría agravar el riesgo de caída de ramas. La orden se dio en julio de 2016 y se justificó como medida de presión a la empresa contratista, FCC, para que presentase un nuevo inventario de árboles. Era "una posición de fuerza", según dijo Cubero, para lograr que la contratista facilitase los datos y se pudiera reforzar el control económico sobre el servicio.

Ante esta medida, el jefe del servicio de Parques advirtió de que la paralización de los trabajos podría tener "consecuencias no deseadas en materia de seguridad, así como un empeoramiento de la situación actual". Un informe de la sección municipal de arboricultura reclamó continuar con el programa de poda porque "no sería justificable desde el punto de vista de la seguridad". Cubero desoyó las peticiones y hasta diciembre no levantó la paralización de las podas.