Tensión en el inicio del expediente de municipalización del mantenimiento de los parques

En este clima de enfrentamiento, el gobierno municipal ha recibido el respaldo de PSOE, Ciudadanos y CHA para iniciar el proceso de municipalización, pero sin ninguna garantía de respaldarlo de forma definitiva. Los tres grupos que han apoyado a ZEC han criticado duramente la carencia de informes que avalen la internalización del mantenimiento de los parques y jardines, que Cubero ha anunciado que se someterá a votación en septiembre. Por el tono de las intervenciones en el pleno de este lunes, el responsable municipal parece lejos de una mayoría que dé vía libre a la municipalización.

Cubero ha asegurado que “el debate no es nuevo” y que ha planteado someter a votación el inicio del expediente “para conocer la voluntad de los grupos” con carácter previo, dado que el proceso requiere de “un gran volumen de trabajo técnico”. Ha asegurado que se solicitarán los informes a los “órganos competentes” y ha defendido que se siga contando con el despacho de abogados Acal, pese a estar implicado en un caso de supuestos informes falsos.

“Hay que lavar la imagen de la asesoría externa que está colaborado con este Ayuntamiento”, ha dicho el edil. De hecho, Cubero ha esgrimido un informe de la Asesoría Jurídica para rechazar la rescisión del contrato, pese a que el resto de grupos políticos han reclamado que se estudie esta medida. Es más, ha dicho que está dispuesto a seguir contando con Acal en futuros informes pese a la voluntad mayoría del pleno de no hacerlo. En concreto, ha citado el caso del servicio de puntos limpios, que lleva sin contrato más de dos años por la intención de ZEC de municipalizarlo. Cubero se ha mostrado dispuesto a reunirse con PSOE, Ciudadanos y CHA esta misma semana, hecho que ha supuesto protestas del PP por su exclusión, que el portavoz popular Jorge Azcón ha calificado de "antidemocrática".

Todos los grupos han cargado contra Cubero y su gestión, pero el PP ha sido el más crítico. El concejal popular Sebastián Contín ha dicho que el expediente que ha llevado Cubero al pleno “es una falacia” y ha cargado contra la posición del gobierno de ZEC al defender a Acal. “Se ríe de la ciudad, de los trabajadores y de los grupos que le van a apoyar en esta pantomima”, ha dicho Contín, que ha recordado que el problema de los parques está en casos como el del árbol que ha caído sobre un parque infantil en el barrio de Torrero. “Es un inútil absoluto para gestionar los parques y cualquier servicio público. Es una desgracia para los servicios públicos”, ha dicho.

Para el PSOE, Cubero solo ha conseguido su apoyo para iniciar un expediente “por el que no han dado un palo al agua”. La edil socialista Marta Aparicio ha reclamado un largo listado de informes y ha rechazado el presentado por Acal. “Queremos informes serios, creíbles, sin reparos de legalidad y no de esos a 500 euros el folio que le paga a un gabinete de dudosa solvencia. No queremos más Acales”, ha dicho.

Elena Martínez, de Ciudadanos, ha asegurado que su apoyo no significa que su grupo respalde la municipalización, dado que con los informes que se han elaborado hasta el momento no puede definir su voto. “Dos informes estaban hechos a su medida”, ha declarado. Martínez criticó que no se haya iniciado el expediente hace dos años, por lo que cuestionó “la falta de planificación”, y rechazó el pago de 20.000 euros a Acal, que “han tirado a la basura”.

Para CHA, el proceso de municipalización del servicio de Parques y Jardines “está en pañales”. La edil Leticia Crespo ha lamentado que Cubero se limite a “abrir una carpeta roja”, pero ha avisado de que para obtener el apoyo de CHA harán falta “informes rigurosos”. En este sentido, ha rechazado el presentado por Acal y ha subrayado “la paradoja de que se externalice el estudio de la internalización”. Al igual que el PSOE, Crespo ha solicitado un largo listado de informes antes de fijar su posición con la municipalización.