Santisteve: "No tengo inconveniente en repetir como candidato de ZEC a la Alcaldía"

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha asegurado que no tiene inconveniente en repetir como candidato de Zaragoza en Común (ZEC) a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales de 2019. "No lo excluyo", ha dicho.

Santisteve ha precisado, en una entrevista concedida a Europa Press, que esa decisión la tendrá que tomar cuando proceda: "No digo ni sí, ni no". Asimismo ha remarcado: "No lo excluyo para nada".

"Si ZEC tiene un proyecto estratégico que llevar adelante y si soy una pieza importante no tengo inconveniente, pero quiero que se defienda la esencia del municipalismo, como regeneración democrática, asumir los retos importantes y el trabajo en común y colaborativo, además de vencer la percepción de la política de riña y confrontación y bloqueo para acercarnos a los ciudadanos", ha explicado.