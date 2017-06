El personal de la administración de la UZ protesta en Zaragoza por un empleo digno

Alrededor de una treintena de personas se han reunido este jueves a las puertas del Paraninfo de la UZ, en respuesta a la convocatoria nacional de protestas del personal con este motivo.

En esta concentración, se han portado pancartas con lemas como "Estabilización del empleo del PAS universitario", "Carrera profesional digna" o "Desaparición de la tasa de reposición".

El presidente de Educación del sindicato CSIF en Zaragoza, Alfonso Zafra, ha explicado a los medios de comunicación que el objetivo de estas protestas es la "estabilización" del colectivo y que se le incluya en el acuerdo nacional de mejora de Empleo Público.

Sobre este acuerdo, ha especificado que, gracias a una enmienda del Senado, se incluyó al personal docente e investigador de las universidades pero no al de administración y servicios, un hecho "lamentable y deleznable", a su juicio, que ha comparado con que se incluyeran en un acuerdo similar en Sanidad a los médicos y no al personal de enfermería o a los profesores y no a los maestros en Educación.

"Creemos que es un colectivo igual de importante que el personal docente e investigador y queremos que se incluya en el acuerdo de la mejora de Oferta Empleo Publico", ha aseverado.

Eliminación de la tasa de reposición de este personal

Además, ha solicitado que se elimine "de una vez por todas" la tasa de reposición de este personal y que se convoque una Oferta de Empleo Público relativa a los años 2015, 2016 y 2017.

Al respecto, ha señalado que es necesaria la estabilización del personal existente mediante una convocatoria de oposición "inmediata", puesto que existe un "excesivo personal interino" con cotas que superan el 40%.

Sobre este punto, ha añadido la reivindicación de que se negocien las convocatorias de oposiciones futuras, como lo hacen otros colectivos como el sanitario o el educativo.

Zafra también se ha referido a la reorganización departamental en la UZ, una medida que considera "un recorte encubierto" y que "en ningún caso" afecta de manera positiva al personal de administración y servicios, puesto que "redunda en pérdidas de puestos de trabajo que al final no solo afectan a los que pierden el puesto", sino que también afecta a docentes, compañeros y alumnado.

La secretaria de la sección sindical de la UZ por Comisiones Obreras, Silvia Andrés, ha coincidido en señalar la inclusión del personal de administración y servicios en el acuerdo de mejora del empleo público y ha incidido en que la tasa de temporalidad a nivel estatal es del 30%.

Por su parte, Pilar Torres, de UGT, ha solicitado que los interinos "puedan tener su puesto de trabajo porque la temporalidad es inmensa", además de subrayar que esta carrera profesional "ha sido anulada totalmente" y que la reestructuración en la UZ se pretende hacer "a costa de esta carrera".