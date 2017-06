ZEC paraliza la reparación del azud del Ebro para reabrir el debate sobre su futuro

De momento, el Ayuntamiento ha decidido paralizar su reparación y anuncia la creación inminente de una "mesa técnica" con responsables del Ayuntamiento (del área de Infraestructuras y de Medio Natural), de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), ecologistas, deportistas... Según afirmaron ayer fuentes municipales, la posible reparación se paralizará hasta ver el resultado de esa mesa.

La avería se descubrió el pasado día 10, cuando se comprobó que una de sus compuertas, la número 2 (en el lado más cercano a Vadorrey) empezó a fallar. Ya llevaba varios meses dando problemas por un problema en un tubo hidráulico que permite dar fuerza a los pistones que hacen que estas enormes planchas de 22,5 metros puedan subir o bajar. La misión de las siete compuertas de la represa es conseguir una lámina de agua estable en el río, es decir, una especie de embalsamiento del agua.

Ante los problemas que comenzó a dar esta compuerta, el Ayuntamiento ya planteó a la CHE ponerse a trabajar para buscar una solución. Sin embargo, con la avería definitiva se va a acelerar el proceso. Teresa Artigas, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento, señaló ayer que "hay que valorar de forma sosegada cuál es la mejor solución técnica". Aunque no quiso pronunciarse sobre cuál será la postura del gobierno, dijo que en el debate habrá que tener en cuenta los factores "medioambientales y de dinámica del río" que, a su juicio, "no se tuvieron en cuenta para su construcción", cuando se hizo "solo con criterios arquitectónicos". En principio, la mesa para decidir el futuro del azud se iba a convocar para octubre, pero la avería y el debate público que se ha generado puede acelerar su constitución. "Queremos que en primer lugar se evalúe la influencia que ha tenido en todo este tiempo el azud en el río y, después, ver qué es lo prioritario", dijo Artigas.

Técnicos haciendo pruebas

A la espera de que se convoque esa mesa técnica, la reparación no está descartada y, de hecho, varios técnicos estuvieron ayer en el azud haciendo pruebas y levantando y bajando las compuertas. Según apuntaron fuentes municipales, resolver esta avería llevaría dos meses de trabajo y costaría unos 65.000 euros, aunque matizaron que la empresa que gestiona esta infraestructura podría asumir unos 30.000 por las mejoras que contempla el contrato. Su ejecución ahora mismo no es sencilla, ya que la sociedad que se encarga de su mantenimiento (Zaragoza Expo) está en proceso de disolución y no podría acometer los trabajos, mientras que el Ayuntamiento aún no tiene las competencias para hacerlo.

El mantenimiento del azud, que lleva una empresa, le costó al Ayuntamiento el año pasado 134.000 euros, más otros 13.000 en consumo eléctrico. Los gastos se han ido reduciendo, ya que llegaron a suponer 242.000 euros a las arcas municipales.