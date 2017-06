"Me prohibieron dar el pecho junto a la piscina porque la leche podía contaminar el agua"

Belén Gimeno tiene dos hijos (una niña de 3 años y un niño de 9 meses) a los que da el pecho. Amamanta a sus hijos en casa o en espacios públicos, pero la semana pasada no le dejaron hacerlo en la piscina de Helios en Zaragoza. Denuncia que se sintió humillada y que se trata de una decisión "discriminatoria".

"Mi pareja estaba con mis dos hijos en Helios. Yo llegué por la tarde y cuando me vio la niña vino enseguida a tomar el pecho. Estaba sentada dándole el pecho junto a la piscina, fuera del agua, y vino un socorrista y me dijo que no podía hacerlo. Pregunté por qué. Soy socia desde hace cuatro años, doy el pecho habitualmente a mis hijos y nunca me habían dicho nada. Me contestó que no se podía porque la leche podía contaminar el agua. Y me dijo también que no se podía comer en la piscina. Me pareció surrealista e indignante", cuenta Belén.

El incidente ocurrió el jueves pasado en torno a las 19.00 en la zona de playa de la piscina conocida como 'el lago'. Tras la discusión con el socorrista, Belén acudió a las oficinas del club con intención de poner una queja, pero ya estaban cerrando y decidió volver esta semana. "En Helios no hay ningún reglamento sobre dar el pecho. El socorrista me dijo que no hay ninguna normativa concreta sobre este tema, pero que es una decisión que habían tomado los socorristas en una reunión", señala Belén.

"Amamantar es un derecho"