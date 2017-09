La historia de 25 chicos que escribieron su propio libro de filosofía

La forma de enseñar ha cambiado. Al menos, para Alicia Martín, profesora de filosofía del colegio zaragozano Condes de Aragón, "hace cuatro años decidí cambiar la metodología , con el libro mis alumnos no conseguían entender la filosofía, se aburrían" . Esta profesora ha convertido a sus alumnos en los "protagonistas de su propio aprendizaje".

Así, nació la idea de 'Cerebridades: de la mente al papel’, un libro donde los 25 estudiantes de filosofía de 1º de Bachillerato reflexionan sobre cualquier tema. "Se convierten en filósofos", señala Alicia, y al final del curso terminan editando su propio libro. Durante el año escolar, unos a otros se explican a los autores y en el último trimestre, apunta Alicia, los alumnos ya tienen los conocimientos suficientes para "atreverse a pensar y a proponer sus propias soluciones".

No es la primera vez que los alumnos de 1º de Bachillerato del Condes de Aragón crean su propia publicación. Esta profesora aclara que la innovación comienza desde el primer día del curso. "Mis clases desde hace cuatro años empiezan con la película del 'Show de Truman', y de ahí comienzo a explicar por ejemplo, el mito de la caverna o cuestiones de ética", asegura Alicia, admitiendo a la vez que durante 20 años empezaba el curso con Platón. "Al final terminas explicando todos los temas igual, pero de esta manera los alumnos aprenden a razonar y se involucran en su propio aprendizaje".

Con esta metodología las notas han subido, ya que la calidad de los exámenes y de los ensayos es muy superior. "Utilizo las nuevas tecnologías para poder acompañarlos durante todo el curso, compartiendo ideas y proponiéndoles retos, algo que los motiva y les hace entender mejor la asignatura, se sienten parte del proyecto".

No obstante, apunta que ella los guía pero "son ellos los responsables del proyecto final, de hecho no les corrijo ni las faltas de ortografía". Esta profesora zaragozana declara, además, que en sus clases "no existe la censura, todas las opiniones son válidas".

Esta nueva metodología no solo es un reto para los alumnos, Alicia también está aprendiendo mucho, "es muy interesante, también para mí, con este proyecto puedes ver los sueños de las personas".

Alicia quiere que surjan más proyectos como el suyo y anima a que "uno no debe de tener miedo a romper con la programación". "Tenemos la suerte de trabajar con personas que pueden cambiar el mundo, y yo quiero contribuir a que puedan tener su propio pensamiento crítico".

"Nuestra opinión cuenta"

Los 25 alumnos que han participado en este proyecto también quieren más asignaturas como esta donde puedan ser partícipes de su propio aprendizaje. "Este proyecto demuestra que nuestra opinión cuenta, aunque muchos adultos tiendan a pensar lo contrario", apuntan los alumnos.

Además de sentirse parte de algo, también sienten haber aprendido, "durante todo el curso hemos trabajado temas, como la discriminación, la motivación, la forma de gobierno, la justicia o la filosofía, con el objetivo de ser más críticos y crecer como personas, personas que en un futuro ocuparemos un papel crucial en la sociedad".

Francisco Ureta, Carlos Hernández y Sara Jotabé

El proyecto, además, ha contado con la ayuda del expiloto y especialista en escenas peligrosas en cine Francisco Ureta, del periodista Carlos Hernández y de la ilustradora de cómics Sara Jotabé.

Los alumnos han podido trabajar con ellos y además, cada uno ha puesto su granito de arena al proyecto. Francisco les contó su experiencia y cómo en 2008 un accidente de moto lo dejó en silla de ruedas. Su superación impresionó a los alumnos y por ello, reflexionan sobre ella en una parte del libro.

Carlos, fundador de la consultora de formación, comunicación y desarrollo 'Dosabrazos', ha colaborado en el libro con un escrito suyo en el que habla sobre la motivación. Y, Sara ha creado una ilustración en la que reflexiona sobre el carácter y la naturaleza humana.

El libro no tiene fines lucrativos, de hecho como dicen los propios alumnos tiene "como único objetivo, navegar en nuestro propio mar de ideas".