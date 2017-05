Santisteve dice que ha cumplido más de la mitad del programa, pero que el proyecto es de 6 años

"Es un balance provisional", ha apuntado el alcalde al señalar que faltan dos años para terminar la legislatura, pero el proyecto de ZEC es para otra legislatura más, en la que se continuará con el programa municipalista y con "el mismo entusiasmo", ha señalado.

Santisteve y todo el equipo de gobierno de ZEC, excepto la consejera municipal de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Elena Giner, que acaba de dar a luz, han comparecido ante los medios de comunicación para hacer un balance en el ecuador del mandato.

"Han sido dos años intensos de trabajo al frente de un Ayuntamiento que cuida de sus vecinos", ha sido el mensaje que ha transmitido el alcalde para sintetizar esta primera etapa, de la que también ha querido dejar constancia de que el Consistorio "garantiza los derechos de la gente más vulnerable y de esos sectores de la población a la que les han robado el futuro".

Ha descrito a Zaragoza como una ciudad "abierta, participativa, sostenible desde el ámbito económico y medioambientalmente que se construye desde los barrios para dar cohesión social". Tras abundar en que busca que la ciudad sea un referente en el sur de Europa ha sentenciado que "Zaragoza se está poniendo de moda".

También se ha referido al equipo de gobierno de ZEC, del que ha dicho que está compuesto por "gente normal", que en dos años no han cambiado "nada, en absoluto" porque la política no les ha "embelesado de ninguna manera". "Potente, sólido, dinámico y compacto que se deja la vida por ese cuidado hacia los vecinos" han sido los calificativos que ha utilizado para describir a su equipo, del que ha considerado que "no tiene dos almas", en referencia a las posibles tensiones internas. Pedro Santisteve tampoco ha querido avanzar si se volverá a presentar a la Alcaldía.

Autocrítica

Rejuvenecer y transmitir vitalidad a la institución que "estaba en la UVI", ha sido uno de los objetivos que, según el alcalde, ha conseguido el equipo de gobierno, además de otros logros "bien importantes" como la "capacidad de diálogo, con lealtad institucional para desencallar proyectos parados hace veinte años como la Ley de capitalidad", ha destacado.

Ha dicho que han demostrado "tener la capacidad de diálogo que pide la ciudadanía para ser más efectivos en la acción política", y ha anunciado que quiere seguir en esa línea "sin escatimar esfuerzos".

Tras la proyección de un vídeo resumen de estos dos años, en los que han intervenido todos los miembros del equipo de gobierno, Pedro Santisteve ha pasado a hacer autocrítica para repartir al 50% con la oposición el ambiente de crispación que se respira en el Ayuntamiento, especialmente en las sesiones.

El alcalde ha relatado que al llegar al Ayuntamiento "nos pudo la ilusión, el entusiasmo de que iban a cambiar las cosas, casi de forma mágica. Quizá hemos pecado de ingenuidad o hemos minusvalorado el grado de las dificultades que nos íbamos a encontrar porque no somos expertos".

Santisteve ha comentado que los ciudadanos le dicen que no quieren esa imagen de confrontación permanente porque esa visión negativa "de la inercia recibida afecta a todos y hay que luchar contra ella".

"Un país hundido en el lodazal de la corrupción y una izquierda fraccionada", ha sido la descripción que ha hecho el alcalde de la situación de España cuando llegó a la Alcaldía con el apoyo del PSOE y CHA, y encuentra un Ayuntamiento "abandonado a su suerte, sin dirección política, con unos funcionarios desmotivados, una difícil situación económica".

Apoyo del PSOE

Pedro Santisteve ha recalcado que quiere seguir conformando con los socialistas una "mayoría estable, que a ser posible vaya más allá de los dos años que restan de legislatura.

En sus relaciones con la oposición ha informado de que "hay que hacer un esfuerzo permanente de diálogo", pero ha puntualizado que el llegar a acuerdos estables también depende de otras fuerzas políticas y ha aseverado que "no se puede pretender gobernar desde la oposición con el PP como pretende el PSOE".

Al respecto, ha recordado que el PSOE se encuentra en un "proceso de reflexión" y ha confiado en que el resultado de las primarias "suponga un cambio y puedan salir de la situación de confusión" y les ha deseado "lo mejor, en ese sentido".

Polémica

Sobre las inmatriculaciones de bienes por parte de la iglesia Católica, ha enfatizado que se ha logrado "destapar una vergüenza" y aunque ha señalado que el Gobierno de España no tiene una solución se ha conseguido abrir el debate del laicismo en aras de la "salubridad pública". Irónico se ha mostrado convencido de que el Papa Francisco "tarde o temprano y en bien tono" le responderá a la carta que le remitió para abordar este asunto.

En cuanto al proceso iniciado para intentar rescatar algunas contratas municipales, ha indicado que "detrás del debate se oculta que un tercio de la contratación pública se ha dio en gastos superfluos y en corrupción en España".