La autora del 'simpa' de 1.221 euros ingresará en Zuera el día 22

La mujer que dejó de pagar los 1.221 euros que costó la cena de cumpleaños que celebró para 50 personas en un restaurante de la avenida de Conde Aranda ingresará en prisión el próximo 22 de mayo. Como informó HERALDO, Robertha S. T. aceptó una condena de seis meses de cárcel por un delito de estafa, pero se comprometió a abonar la deuda en seis mensualidades para no entrar en Zuera. Sin embargo, expirado el plazo, el abogado Simón Lahoz, en representación del hostelero afectado, tuvo que recordar al juez que la factura seguía sin pagar. El juez decidió entonces enviar a la deudora a prisión. "No deja de pagar porque no pueda, sino porque no quiere", dijo en su auto, tras comprobar que la encausada trabaja y tiene una nómina. En un principio, no se pudo localizar a la condenada. Pero ya ha comparecido en el juzgado y se ha fijado la fecha de su ingreso en prisión.