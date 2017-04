'Sube que te llevo' (a adoptar a un animal)

¿Cómo devolverles a los animales todo lo que nos aportan? A esta pregunta decidió darle respuesta el aragonés Javier Lasuen hace unas semanas poniendo en marcha una iniciativa solidaria en la que las cuatro patas son protagonistas. Amante de los animales, centra su labor profesional en ellos desde el año 2012, con la creación de un negocio ‘online’ de venta de productos y alimentos, o la apertura de una clínica veterinaria en Zaragoza. “Yo me gano la vida gracias a ellos y pensé en contribuir a ayudarles con un poco de mi tiempo”, explica Lasuen, que posee cinco perros adoptados y ha conocido de cerca casos de rescates y maltrato.

A raíz de esa sensibilización y por su contacto directo con protectoras en trabajos de donación o difusión y búsqueda de animales perdidos, nació ‘Sube que te llevo’, un proyecto que surge al observar que “existen muchas personas a las que les gustaría adoptar a un animal, pero que no tienen medios para viajar, por ejemplo, a la perrera”, resume. “Leí una noticia sobre un taxista gallego que quería aportar su granito de arena y abarataba los viajes para visitar la perrera municipal, y se me ocurrió adaptar la idea”, añade.

Así, su idea se basa en gestionar viajes y visitas de forma gratuita, tanto para perros como para gatos, a las protectoras o perreras de Zaragoza, realizando también un trabajo de asesoramiento para que la adopción se adecúe a la persona y a sus circunstancias. Quiere dejar claro que no es un negocio ni un servicio de taxi, sino un gesto altruista y voluntario. “Si quieres adoptar y no tienes un medio para viajar, somos tu ayuda. Si no tienes claro dónde ir, gestionaremos las visitas, os pondremos en contacto y posteriormente organizaremos el encuentro con vuestro posible amigo peludo”, detalla su carta de presentación.

El perfil al que se dirige la iniciativa es abierto, pero Lasuen habla especialmente de personas que no disponen de un vehículo para acudir a realizar esa adopción, que tienen complicaciones para la movilidad o población mayor: “Es para quien lo necesite, ya sea por motivos económicos, o porque requiera un asesoramiento”, cuenta.

Cuando esos interesados se ponen en contacto con él, “les enviamos un cuestionario para conocer cada caso concreto y comprobar, sobre todo, que necesitan el servicio y que realmente se quiere al animal y se está dispuesto a adoptar”, añade el joven aragonés. Al mismo tiempo, este hace un papel de intermediario con las protectoras, a las que pregunta sobre las características de los animales o gestiona encuentros para que adoptante y adoptado se conozcan.

Por el momento, ‘Sube que te llevo’ está dando sus primeros pasos y ya han sido dos las adopciones que se han llevado a cabo por esta vía desde finales de marzo. Lasuen colabora con cinco protectoras privadas de la ciudad, si bien, su intención es poder hacerlo también con el Centro de Protección Animal municipal. Por ello, “nos hemos puesto en contacto con el área de Servicios Públicos del Ayuntamiento con el objetivo de saber qué permisos necesitamos para poder ejercer esta actividad y buscar también el respaldo de la institución”. Además, “queremos implicar a las diferentes protectoras y facilitar así que, igualmente, se puedan organizar visitas a sus diferentes centros o casas de acogida”, agrega el alma mater de la iniciativa, quien también piensa ya en buscar colaboradores en otras comunidades autónomas.

El plus de seguimiento en todo el proceso es uno de los puntales en los que se asienta este proyecto. “Cuando un perro sale de la protectora, lo hace con un contrato de adopción. Nosotros comprobamos posteriormente que se cumple con buenas condiciones y que el animal está bien en la etapa de preadopción”, subraya Javier. La concienciación en esta materia es fundamental: “Un animal no puede salir de estos lugares y volver una semana después”, concluye.