“Necesitamos que aumente el servicio de limpieza en Valdespartera”

Los problemas de suciedad “no son nuevos” en Valdespartera. Al menos, así lo defienden los propios vecinos del barrio zaragozano que, por medio de la asociación Los Montes de Valdespartera, vuelven a elevar sus críticas sobre el que consideran un servicio de limpieza “deficiente”. “Se aprobó un refuerzo, pero no hemos tenido constancia de que se haya producido y no lo hemos apreciado”, aseguran desde el ente vecinal, donde exponen que, últimamente, las denuncias sobre esa suciedad y también acerca del estado de zonas verdes y jardines han aumentado.

Su diagnóstico habla de un barrio que “actualmente está sucio y que necesita un aumento de la limpieza”, explica Adolfo Lahoz, presidente de la asociación. Su petición es clara: “Exigimos un refuerzo, así como la instalación de una dependencia de FCC Limpieza en Valdespartera para cubrir los servicios en las amplias zonas en que se divide el barrio”, esgrime.

Entre los focos localizados sobre los que han recibido quejas se encuentra, por ejemplo, el parque infantil situado entre la avenida de Casablanca y las calles la Diligencia y la Lista de Schindler. Presentada al Consistorio zaragozano por vecinos a título particular, hablaban de un problema de patinazos y caídas, tanto de niños como de mayores, pues “la salida del parque es de cemento y siempre hay arena por fuera que no se limpia”. En este caso, “ha habido una reacción y se ha actuado, pero no tenemos que estar llamando siempre, no debería ser así”, apuntan en Los Montes de Valdespartera.