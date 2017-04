La historia de La Jota en los 80, a ritmo de rap escolar

“Todos tenemos nuestra historia, todos estamos en un barrio, pero el nuestro no es tan milenario, no es tan milenario…”. Estos son los primeros versos de un original rap que, dedicado a repasar la historia del barrio La Jota en los años 80, se ha propagado como la pólvora en los últimos días. En este montaje, Daniel Prieto, alumno de sexto curso del colegio público La Jota interpreta un pegadizo tema que recuerda fechas, protagonistas y sucesos que marcaron al barrio de la margen izquierda en esa década.

Él, de once años, canta y cuenta cómo se formó el grupo Distrito 14, la creación de la empresa lechera Cluzasa o la inauguración del IES Pilar Lorengar, entre otros muchos recuerdos. Y lo hace en el marco del proyecto ‘Todos tenemos nuestra historia’, que se lleva a cabo desde el pasado curso con los escolares del Aula de desarrollo de capacidades del centro educativo con el objetivo de “destacar la importancia del barrio y la necesidad inherente al ser humano de conocer su entorno”, poniendo en práctica diferentes competencias.

“Hemos trabajado realizando entrevistas a los mayores, recogiendo fotografías antiguas e información sobre la historia de La Jota, elaborando murales expositivos, grabando y editando vídeos…”, explica José María Pellicer, coordinador del aula. Uno de esos vídeos es el rap social ‘La década de los 80’: “La letra fue escrita por dos alumnas que ahora están en primero de la ESO y la adaptamos a dos bases de rap distintas que fusionamos. Daniel se animó a cantarla, los compañeros del aula determinaron que su voz era la más adecuada y se grabó delante de un croma”, detalla el docente, quien subraya que las dotes interpretativas del pequeño ya estaba avaladas en anteriores proyectos.

Los propios alumnos también participaron de la edición de un vídeo en el que las imágenes que aparecen son “una selección de cientos de fotografías, fruto de la colaboración de las familias y de la investigación y localización de webs, recortes de Heraldo de Aragón y algunos libros”, ahonda Pellicer.

El resultado ya suma más de 2.500 visualizaciones en una semana. “No pensaba que iba a tener tanta fama, creía que iba a ser un vídeo más y que no lo iba a ver mucha gente, pero me ha sorprendido demasiado”, reconocía contento Daniel la semana pasada, quien no dudaba un segundo en repetir verso a verso el rap para demostrar que se lo sabe al dedillo. Nunca antes había rapeado: “Cantar se me daba bien”, aunque “en algunas partes de la canción se me traba la lengua”, reía.

De esta anecdótica experiencia, lo que más le ha gustado al joven es aprender a montar y ‘subir’ vídeos. Además, con este rap conoció unas cuantas cosas que no sabía de su entorno: “Me enteré de que hubo un atentado, o de que el jotero –por la estatua del Royo del Rabal- estaba antes hecho una maravilla y ahora está indescriptible, naranja como Donald Trump, verde y rojo”, contaba.

Daniel quiere ser arquitecto y, también, “un poco youtuber’, pero “no sé si me dejarán”. Su padre, José Prieto, exmiembro del grupo aragonés Ixo Rai, también se sorprendió al ver y escuchar la voz de su hijo en este proyecto escolar. “Han ocurrido una serie de sinergias que han hecho que se dispare la visualización del vídeo. A la gente vinculada con el barrio le ha ‘llegado’ el que se hable de la historia más reciente de La Jota y que lo haga un niño en un rap. Lo que está ocurriendo es muy gracioso, para él supone algo desconocido, no sabe qué sentir, y lo llevamos con alegría”, apuntaba.

Aunque Daniel no tiene formación musical, sí posee contacto con la música: “A veces viene conmigo a tocar y tiene unas capacidades y una intuición brutal”, concluía su padre, que en los últimos días ha sido también objeto de no unos pocos comentarios en el barrio, pues “de tal palo, tal astilla”, le dicen.

“El más bonito y emocionante homenaje recibido nunca por Distrito 14”

El eco de este proyecto escolar ha alcanzado también a uno de los protagonistas que es nombrado en el audiovisual. “A mi entender, en estas imágenes y en esta canción está contenido el más bonito y emocionante homenaje recibido nunca por Distrito 14”, publicaba en las redes sociales Mariano Casanova, excomponente del grupo nacido en La Jota, el pasado 6 de abril.

“En este vídeo y en otros que encontraréis dedicados a la historia de nuestro barrio grabados por alumnos del colegio público La Jota está la raíz donde se han asentado las canciones que he hecho durante toda mi vida. Y así seguirá siendo, porque éste es el lugar donde nací y crecí y donde tantos compartimos desde niños la ilusión que veo también ahora reflejada en los ojos de los niños de hoy, en mi barrio de La Jota. Desde aquí, mi enhorabuena a alumnos y profesores del colegio. Así sí se educa amigos”, escribía el artista en reconocimiento al trabajo realizado con ‘Todos tenemos nuestra historia’.