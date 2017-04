Rutas para combatir el miedo a rodar por la ciudad

Con él pretenden que “ninguna mujer deje de coger una bici para desplazarse por la ciudad por miedo o desconocimiento de la normativa”. “Estamos en un momento de incremento decidido en la cantidad de kilómetros de carril bici, pero el objetivo es dominar el asfalto” explican en las líneas de un proyecto que tiene como base lograr que las participantes ganen seguridad sobre dos ruedas en cualquier desplazamiento urbano.

Para inscribirse en la actividad solo hay que saber montar en bicicleta. Partiendo de esta base, trabajan en grupos pequeños y dividiendo las sesiones en dos partes: una de corte teórico y otra, práctica. Así, por ejemplo, el pasado mes de marzo, en el último encuentro organizado por el colectivo y en el que participaron cuatro mujeres, tuvo lugar una primera introducción dedicada a consejos sobre la circulación vial cívica y segura: “Circular por el centro del carril, no hacerlo por la acera, nociones para mantener a punto la bici, la prioridad en las calles limitadas a 30 km/h o las responsabilidades y los derechos del ciclista” fueron algunas de las cuestiones abordadas, tal y como recuerda Mer Cruz, integrante de Las Bielas Salvajes.

Tras esa pequeña clase, comenzaron su particular ruta. “Cada persona es acompañada por dos ‘bielas’ y realiza un recorrido céntrico fijado que atraviesa tanto carriles bici como calzada. Es importante que el grupo no sea numeroso para que la ciclista pueda sentir que se desenvuelve sola”, explica Cruz. Algunos de los puntos por los que rodaron fueron el paseo Echegaray y Caballero, la plaza Europa, Conde Aranda o el paseo de la Independencia. “La intención es que ellas puedan después diseñar su propio itinerario con nuestra ayuda y en función de los lugares por los que se mueven en su día a día”, agrega.

El propósito de las organizadoras es realizar estos paseos, voluntarios y gratuitos, de forma periódica y mensual, pues consideran esta iniciativa de iniciación al ciclismo urbano “muy necesaria” en Zaragoza: “Hemos observado que hay muchas mujeres que tienen miedo a circular por la ciudad y que existe demanda. Queremos que se sientan seguras en la bicicleta y que también hagan suya la ciudad”, defienden.

Es el caso de Gloria Albericio, zaragozana que aprendió a montar en bicicleta hace ocho años y a la que, reconoce, le costó mucho soltarse: “Comencé a circular por carriles bici hace algo más de dos años, poco a poco y con mucho miedo”, cuenta. Ella participó en 2016 en la primera ‘ruta segura’, de la que subraya su utilidad: “Fue muy interesante y me vino muy bien porque en ese momento me empoderé, me sentí segura y fui ampliando mis rutas por calzada en la ciudad. Ahora cojo la bici para ir a trabajar y a cualquier lugar”, agrega.

Mientras, el colectivo ciclista de Las Bielas Salvajes cumplirá en otoño cuatro años y está conformado por unas 250 mujeres que consideran la bicicleta una herramienta fundamental en la sociedad. Ahora, junto a las ‘Rutas seguras’, siguen trabajando en otras actividades como sus ‘Ciclolunares’ o ‘Rutas salvajes’, además de estar preparando la coordinación del I Encuentro de Mujeres Ciclistas que se celebrará dentro de La Ciudad de las Bicis el 29 de abril.