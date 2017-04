"Es imprescindible supervisar lo que los hijos hacen con el móvil, pero con el objetivo de enseñar"

El otro día descubrí que mis hijas (de 9 años) juegan a un juego en la tableta digital que permite abrir un 'chat' privado con las personas con las que están jugando, ¿hasta qué punto se puede controlar lo que hablan por ahí? De momento, solo juegan con compañeros de clase, ¿se puede controlar que no lo hagan con extraños? María

Hola María, es difícil saber quien está al otro lado. Con la edad de tus hijas, no es conveniente que jueguen 'online', salvo que durante el juego estés tu presente y siempre tengas el control de acceso.

Para evitar que mi hijo utilice internet, tengo todas las conexiones ‘capadas’, tampoco tiene acceso al móvil ni a la tableta digital, ¿estoy actuando correctamente o me estoy pasando? Julia

No me dices que edad tiene tu hijo, pero la solución no está en prohibir, sino en enseñarle a usarlo. Aunque sí que funciona bien, según la edad, usar alguna aplicación de control parental.

Mi hijo está empezando a utilizar las redes sociales, el móvil… ¿hasta qué punto debo controlar todo lo que hace? ¿es malo que le revise los mensajes? Julio

No es malo, es imprescindible que supervises lo que hace tu hijo con el móvil, pero con el objetivo de enseñarle lo que puede o no puede hacer. Leer los mensajes para educar, no para fiscalizar.

Como madre de una casi adolescente me empiezo a preocupar por el uso que puede hacer de las redes sociales en el ámbito sexual, ¿son realmente comunes los casos de ‘sexting’? ¿Qué se puede hacer para prevenirlo? Ana

Por desgracia los casos de 'sexting' son demasiado frecuentes. El problema está en la falta de conciencia de riesgo que las niñas tienen al hacerlo. La foto se la envían a su novio, que no las traicionaría nunca. Esa es su creencia. La forma de prevenirlo es una educación basada en potenciar su autoestima y sobre todo que se valore. Le tienes que explicar que no todo vale ser aceptada o querida, que esa línea de enseñarse en foto, no la debe de pasar.

Hola, cuando era pequeño, algunos compañeros del colegio se metían con mi aspecto físico, ahora tengo miedo de que a mi hijo le ocurra lo mismo, ¿cómo puedo detectar si sufre algún tipo de acoso? ¿Y en la red? Juan

Si tiene cambios de conducta como falta de apetito, ansiedad, no quiere ir al colegio o instituto o, incluso, los domingos por la tarde finge estar enfermo para evitarlo, son síntomas de que le pueden estar haciendo 'bullying' o 'ciberbullying'. Para distinguir si es el segundo, tampoco querrá conectarse al móvil. Pero como en la respuesta anterior, lo que más previene es una buena aceptación como persona y sobre todo tener una buena autoestima.

Hoy en día, los menores utilizan varias redes sociales a la vez, ¿cuáles son más peligrosas? ¿Hay alguna que le debería prohibir? Irene

Las redes sociales tienen una edad indicada para su uso. Lo ideal sería que la usen a la edad adecuada. Las redes, en general, no son peligrosas, lo peligroso es el uso inadecuado de éstas. Lo importante es que sepas qué redes usa tu hijo, que le supervises el contenido que tiene y los amigos o seguidores. Y, por supuesto, si ves que alguna de ellas no es adecuada por la edad o el contenido de ésta, sí que puedes hablar con tu hijo y desinstalarsela.

Mi hija se acaba de crear una cuenta de Facebook y de Twitter. Mi mujer y yo las tenemos desde hace años; pero ella no nos quiere agregar, ¿debemos obligarla o tenemos que dejar que tome sus propias decisiones? Y, si finalmente nos agrega, ¿debemos comentar sus imágenes? Pedro

Es normal que los hijos no agreguen a los padres. ¿Te llevaría por ahi con sus amigos? Esto es lo mismo. Lo mejor es que sepa que se las puedes supervisar y sobre todo educarla en un uso adecuado de éstas.

Hola, mi hija de 16 años dice que quiere ser Youtuber, ¿qué debo hacer? Se que hay gente que vive de ello, pero ¿realmente puede ser un oficio o es solo un ‘hobby’? Lucía

Youtuber es una nueva profesión y muchos adolescentes quieren serlo. Recuerda que ha de tener un tiempo de uso de las nuevas tecnologías. A partir de ahí, si quiere probar, no pasa nada. Pero si que has de ver qué contenidos quiere usar y enseñarle que no todo vale para tener seguidores. Sin olvidarnos de que lo primero son los estudios.

Buenos días, mis hijos todavía son pequeños (6 años), pero me gustaría saber cómo debo abordar con ellos el acceso a internet y posteriormente el uso de las redes sociales y los teléfonos móviles. Gracias. Amalia

Como haces las cosas en la vida 'offline', o sea, aplicando el sentido común. El uso de internet siempre ha de estar limitado en el tiempo y supervisado por ti. No han de usar internet solos sin ningún tipo de control. La utilización del 'smartphone' y de las redes sociales dependerá de la presión del grupo y sobre todo del momento en que veas que la forma de relacionarse pasa por él. Es necesario poner unas normas de uso antes de darle el móvil. En el libro tenemos dos modelos de contrato que son efectivos.

¿A qué edad es recomendable que los niños tengan redes sociales como Instagram, muy popular entre adolescentes y preadolescentes? ¿Cómo podemos los padres controlar los pasos de los niños en estos espacios? Laura

La edad que indican éstas en sus condiciones de usos. Para poder supervisar lo que hacen los hijos en las redes es imprescindible saber las contraseñas y estar pendientes de lo que hacen. Es lo mismo que en la calle. ¿dejarías a tu hijo en la calle solo a las 3 de la madrugada? No, lo acompañarías. Pues en el mundo 'online', es lo mismo.

¿Cuál es la forma más efectiva de atajar un acoso, aunque light (burlas, chistes, bromas...) por los grupos de Whatsapp que tiene mi hija con sus amigos de clase de 14 años? Temo que vaya a más y no sé qué pasos dar, si hablar con los padres, requisar el móvil... Carmen

Si es acoso, no se puede llamar light. Si ves que está afectando a tu hija, lo mejor es que deje ese grupo. Otro medio es hablar con los amigos o amigas para que se den cuenta de que le molesta y si no cesa, hablar con los padres de estos. Si tu hija lo pasa mal, hay que atajarlo.

Mi hijo de 10 años quiere un móvil porque todos sus amigos ya lo tienen. No sé si comprárselo, porque me parece pequeño, pero tampoco le quiero dejar descolgado del grupo. ¿Qué es lo más correcto? Ignacio

10 años no es la edad adecuada para tener un 'smartphone', como muy pronto y con supervisión podrías comprárselo a los 12. El problema de tener un móvil a edad tan temprana es que no son conscientes de lo que tienen entre manos. Recuerda que un móvil es una ventana al mundo y a un toque de pantalla puede tener sexo, violencia...

Tengo dos hijos adolescentes y cuando hablan entre ellos es como si utilizaran un lenguaje diferente: emoticonos, influencers, trending topic, ¿qué debo hacer para comprenderlos? María

En el libro hemos puesto un glosario de términos que usan los chicos. Es necesario conocer el idioma que hablan para podernos entender.

Tras haber escrito dos libros sobre cómo evitar el fracaso escolar, García y Castaño han decidido adentrarse en el mundo de internet y mostrar los peligros que conlleva para los menores. En 'A salvo en la red. Cómo proteger y educar a tus hijos en Internet y en las redes sociales' se abordan temas como el ciberacoso, el 'grooming' y hasta el 'sexting'. Además, incluye una pequeño glosario con abreviaciones y emoticonos para poder adentrarse de manera más sencilla en el mundo 2.0.