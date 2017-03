El PP asegura que no apoyará el proyecto de Ley de Capitalidad

En declaraciones a los medios de comunicación, la portavoz parlamentaria ha manifestado la "preocupación totalmente razonada" del PP ante el acuerdo del presidente del Gobierno regional, Javier Lambán, con el alcalde, Pedro Santisteve, en torno a la Ley de Capitalidad, señalando que, en la anterior legislatura, el PP promovió el consenso de todos los partidos, rehusando presentar la iniciativa legislativa al no conseguirlo.

El texto acordado la semana pasada está "infradotado" respecto al de la legislatura anterior, resta autonomía municipal al Ayuntamiento y convierte a los vecinos de Zaragoza en "aragoneses de tercera", según Vaquero, añadiendo que responde a "esa política de fractura social y de división a la que nos tiene acostumbrados este Gobierno".

También ha criticado la "política de escaparate" del aclalde, en el sentido de que "lo importante era tener un acuerdo y no se han tenido en cuenta los intereses de los zaragozanos".

"Lo más alarmante", ha considerado la portavoz parlamentaria, es la ausencia de una garantía de financiación de los servicios públicos que presta la Administración municipal, que "no se ha tenido en cuenta" el área de influencia metropolitana y la desaparición del fondo de capitalidad.

Por otra parte, Mar Vaquero ha comentado que Santisteve no ha comparecido en las Cortes pese a que el PP lo propuso, no en una sesión de control, sino para que informara a la cámara con carácter voluntario. "Se le ha ofrecido en varias ocasiones y a fecha de hoy todavía no ha comparecido", ha lamentado.

El portavoz municipal del PP Zaragoza ha opinado que "para este viaje no hacían falta estas alforjas", subrayando que la Ley de Capitalidad "es como un Estatuto de Autonomía para una comunidad" y por eso "requiere que haya el consenso mayoritario, que la mayoría de fuerzas apoyen ese Estatuto", lo que "no ha encontrado este Gobierno".

El anterior Gobierno PP-PAR tuvo "mucha más capacidad de diálogo, talante democrático", lo que le llevó a retirar la ley, ha continuado Azcón, quien ha expresado que ahora "nos encontramos con que los partidos de izquierdas, pese a no haber tenido capacidad de diálogo, van a seguir adelante".

Ha dicho que la financiación contemplada es "exigua" y "no reconoce la importancia" de la ciudad, por lo que "no cumple las expectativas" de la ciudad. Jorge Azcón ha dicho que el alcalde "ha vuelto a romper su palabra" por no negociar el texto con los 31 concejales, como anunció, aseverando que este es un proyecto "de unos pocos, no de todos los zaragozanos".

Por último, el portavoz municipal del PP Zaragoza ha expuesto que el anterior proyecto contemplaba una financiación progresiva de 24 millones hasta los 28 con el fondo de capitalidad y ahora el compromiso es de ocho millones. También se preveía que la Diputación Provincial de Zaragoza destinara el cinco por ciento del Capítulo IV de su presupuesto a servicios públicos en la ciudad, un aspecto retirado en el actual anteproyecto.