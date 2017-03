Los bomberos no podrán volver a celebrar la misa de su patrón en sus instalaciones

El concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero , ha confirmado durante la festividad de San Juan de Dios, patrón de los bomberos, que el cuerpo no podrá volver a celebrar la misa en sus instalaciones , una tradición que se remonta a 1953 y que este año ha tenido que cambiar de ubicación por orden municipal.

El edil ha asegurado que la decisión, que ha obligado a los bomberos a celebrar la misa en la parroquia de Santa Ana, a unos 450 metros, se ha adoptado "en cumplimiento del programa de Zaragoza en Común". "Somos conscientes de lo implantada que estaba la misa en el parque el día de la festividad, pero ya se avisó el año pasado", ha dicho.

Pese a las protestas de los bomberos, que han recogido 138 firmas, este "es un cambio definitivo". "Si hay que avanzar, se avanzará en el sentido del laicismo y de la separación entre la iglesia y el Ayuntamiento", ha añadido.

Sus palabras han encontrado respuesta en las de Jorge Azcón, portavoz del PP, que ha criticado que el alcalde haya decidido "prohibir" un acto que se celebraba desde hace más de 50 años.

"En el Ayuntamiento de Zaragoza se confunde la laicidad con el no tener una confesión religiosa. Hoy a la gente se le ha prohibido acudir a un acto que no iba contra nadie y que era respaldado mayoritariamente", ha explicado, y ha asegurado que se ha creado un problema donde no lo había.

"Nosotros nos quejaremos, pero los derechos de la oposición también se pisotean", ha apuntado en alusión a la convocatoria de una junta de portavoces solicitada por su grupo.