"Todavía estoy sorprendido de la nota obtenida"

Aunque las previsiones y las primeras correcciones apuntaban a unos buenos resultados, David de las Cuevas todavía está en ‘shock’. Ha obtenido la quinta mejor nota en el examen MIR, al que se presentaron más de 13.000 personas, y se ha convertido, tras computarle el expediente académico, en el décimo en poder elegir una de las 6.300 plazas en formación ofrecidas por el Ministerio de Sanidad. "Me habían calculado buena nota en la academia, pero todavía estoy sorprendido", reconoce este recién licenciado en Medicina por la Universidad de Zaragoza, que aún no tiene decidido qué especialidad elegirá a mediados de abril en Madrid. "Igual me decanto por Dermatología, pero no lo sé seguro. No he sido una persona que haya querido siempre eso. Solo sé que quiero una especialidad médica, no solo de quirófano", afirma. "Tengo que sentarme y estudiar la situación. Hay que tener en cuenta que es algo en lo que seguramente vas a trabajar los próximos 40 años de tu vida", añade. Lo que sí tiene claro es que su destino será Zaragoza por motivos profesionales y personales. "He estudiado en Zaragoza, sus hospitales son muy buenos y mi novia es de Huesca", justifica De las Cuevas, que aunque estudió en la capital aragonesa, él es natural de Logroño y quiere algo a «mitad de camino» de su casa. "Además, no aspiro a grandes hospitales de Madrid o Barcelona", señala. Llegar hasta este triunfo no ha sido fácil. Durante el último año, dedicó entre ocho y diez horas a estudiar el MIR. "Más o menos como un trabajo, aunque también reservaba el domingo para descansar. Es necesario. Con mi novia, que también se ha presentado al MIR, hacíamos planes para disfrutar ese día", reconoce. El esfuerzo le ha valido la pena. De las 225 preguntas (más de 10 de reserva) solo ha fallado 22. "La verdad, es que no las sabía. Eran muy difíciles", asegura este joven, que sí que sería partidario de modificar la manera de calcular la nota final del MIR. "Cuenta un 10% el expediente académico y un 90% el examen. Me parece un poco desproporcionado. Te lo juegas todo a una carta», subraya De las Cuevas. Después de año y medio de prácticas durante la carrera, De las Cuevas asegura que la sanidad española funciona muy bien, aunque hay aspectos que mejorarían con «más financiación y recursos humanos". "Al no haber profesionales, el tiempo por paciente muchas veces se limita a cinco minutos. Hay enfermos con los que es suficiente, pero hay otros con los que tendrías que estar más tiempo para valorarlos», defiende este joven facultativo.