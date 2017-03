Decenas de personas se concentran en Zaragoza contra la transfobia

Los congregados, con una pancarta que rezaba "Elegimos nuestros cuerpos, conquistamos nuestros derechos. Orgullo es protesta" han exhibido diferente mensajes y han coreado lemas en contra de la transfobia.

"Mis genitales no me definen", "La transfobia sí es una enfermedad, háztelo mirar", "Tu opinión no define mi género", "Tengo coño y no soy mujer, que no te engañen" o "Nuestros derechos no se tocan, la diversidad es lo normal" han sido otros de los mensajes que han exhibido durante la concentración.

Erik García, presidente de la Asociación Visión Trans Aragón, ha señalado a los medios de comunicación que "no puede haber ninguna campaña que menosprecie los derechos fundamentales del colectivo trans y creemos que cualquier delito de odio debe ser condenado, independientemente de que sea el colectivo trans o cualquier otro tipo de colectivo".

"La fobia y los miedos se han de curar y eso se hace con razonamientos, argumentos de peso y derechos fundamentales. Como seres humanos es de la única manera que se puede erradicar", ha destacado.

Sobre la visita prevista para este sábado del autobús transfóbico de Hazte oír a Zaragoza ha señalado que no la han podido realizar por las trabas que se le han puesto al ser considerado un delito de odio.

"No puede haber libertad para esos mensajes que al fin y al cabo están hiriendo sensibilidades y pedimos que no se pueda hacer una campaña de delito de odio hacia ningún colectivo", ha apuntado.

A este respecto ha apostillado que la libertad de expresión se puede argumentar "de muchísimas maneras, pero siempre y cuando no vulnere las sensibilidades, la dignidad o la personalidad y la moral del resto de las personas".