Lambán y Santisteve dejan casi lista la ley de capitalidad a falta de las cuentas de la DGA

En secreto y sin la más mínima transparencia, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón han avanzado esta semana la posibilidad de un acuerdo con la ley de capitalidad . Ayer hubo una reunión entre responsables de las dos administraciones, que se suma a la que se produjo el martes entre el presidente de Aragón, Javier Lambán, y el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve. Además de mantener contactos telefónicos, los dos responsables institucionales también se reunieron la semana pasada. Fuentes consultadas no descartan incluso que el acuerdo pueda cerrarse hoy , y apuntan que como mucho se retrasaría a la próxima semana.

Las dos administraciones optaron por el cerrojazo informativo y no quisieron confirmar los avances de la negociación. "Se están manteniendo reuniones con el objetivo de llegar a un acuerdo cuanto antes y no se ha cerrado nada», explicaron fuentes de la DGA. "No podemos decir nada», indicaron desde el Ayuntamiento. Pero distintas fuentes consultadas dieron el acuerdo casi por hecho.

Aunque nadie descarta que todo se pueda ir al traste, en principio las dos instituciones estarían dispuestas a aceptar un fondo de capitalidad anual de 8 millones de euros –las cuentas del Gobierno de Aragón ya prevén 5–, además de otros 13 millones en convenios sociales –el año pasado, sin ley de capitalidad, ya eran 10–. Estas cuantías no llegarían al Ayuntamiento durante este 2017 si no prospera el presupuesto de la Comunidad Autónoma, para lo que es necesario el apoyo de Podemos, partido integrado en Zaragoza en Común.

Eso sí, según las citadas fuentes en las últimas negociaciones la DGA ha dejado claro que no pagará ni un euro más de los 7,9 millones previstos para liquidar las obras del tranvía (ZEC reclama casi 40 millones o, al menos, los 14,8 a los que se comprometió el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, en febrero de 2016). Ninguna de esas reivindicaciones municipales será atendida, dado que la interventora autonómica, que estuvo presente en la reunión del martes, no autorizaría ese pago dado que solo reconoce los 7,9 millones por los que se ha liquidado la obra. A ZEC solo le queda o aceptar esa cantidad o ir a los tribunales.

El otro foco de conflicto es el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA), un tributo autonómico que rechaza el Ayuntamiento. El conflicto sigue abierto pero se está tratando de avanzar una solución por la que el Consistorio facilitaría el cobro del ICA a cambio de destinar parte de la recaudación a obras vinculadas al ciclo integral del agua. Se ha hablado de 4 millones anuales, aunque no se descarta cerrar una cifra más elevada.

Pero en cualquier caso fuentes consultadas indicaron que estas dos cuestiones espinosas quedarán fuera del acuerdo y se centrarán en el articulado de la ley. En la reunión de ayer, que se produjo en el Ayuntamiento, se cerraron sobre todo cuestiones vinculadas a Urbanismo o a asuntos menores sobre los que el acuerdo es total desde hace tiempo.

Otra cuestión es la económica, dado que es preciso pactar los mecanismos de actualización de las cifras. Los 8 millones se plantean como un mínimo y las conversaciones están ahora a expensas de las condiciones en que Zaragoza se incorpora al sistema de participación en los ingresos de la Comunidad. Se debe determinar también cómo mejora la cuantía de los convenios sociales. El Ayuntamiento defiende un incremento de 1,5 millones anuales, al menos en 2018 y en 2019.

La cuestión política

Pero más allá de las cifras, que no están variando mucho sobre lo que se ha venido anunciado en los últimos meses, la cuestión a debate es fundamentalmente política. El rechazo de Podemos al presupuesto autonómico ha sido determinante en la negociación. Hay que tener en cuenta que si se alcanza un acuerdo ahora el Gobierno PSOE-CHA tendrá una baza a su favor: si persisten en su posición, los podemistas serían los responsables de impedir una inyección económica para Zaragoza ciudad, gobernada por la marca con la que Podemos e IU se presentaron a las elecciones de 2015. También un acuerdo podría ser una palanca para desatascar el presupuesto.

Podemos mantiene sus distancias con ZEC en el marco de los contactos que se están produciendo estos días con los socialistas para prospectar posibles soluciones a los presupuestos. En una reunión de PSOE y Podemos que se produjo el martes en las Cortes la ley de capitalidad no se abordó, aunque los podemistas valoran positivamente un posible un pacto. No obstante, por sí sola la ley de capitalidad no desatascará las cuentas de la DGA.