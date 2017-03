El colegio que tiene su propio canal de televisión

El colegio ha puesto en marcha este año (tras las pruebas del curso pasado) un proyecto integral de comunicación. El centro tiene un canal de televisión y un periódico digital. Un aula se ha acondicionado como plató y estudio de edición. Todos los alumnos dedican como mínimo una hora a la semana al tema, desde los pequeños de Infantil hasta los mayores de 6º.

"El proyecto surgió porque queríamos mejorar la competencia comunicativa. Lo hemos puesto en marcha con la convocatoria de tiempos escolares y el cambio a jornada continua. La idea ha gustado mucho a los alumnos y los profesores y está contagiando a todas las áreas. El plató es un espacio de oportunidades en el que se pueden trabajar muchas cosas. Los chicos trabajan en equipo, mejoran su comunicación, investigan y graban sobre temas que les interesan, desarrollan habilidades digitales... Estamos encantados", afirma el director del colegio (y de Emociona TV), Santiago Asensio.

El proyecto de comunicación engloba muchas actividades. Los mayores de 5º y 6º han grabado varios telediarios con noticias de su entorno. En el canal Lectube los jóvenes lectores recomiendan, por ejemplo, a Gloria Fuentes, Caperucita Roja y Don Quijote. También hay cineclub fuera del horario escolar, con la participación de niños, padres y profesores.

El debate de los deberes y otros temas

Y esta semana ha comenzado el programa de debates cara a cara. Los alumnos de 4º han estrenado el formato. De cada clase han participado cinco alumnos: un moderador, un cámara, dos para debatir y un 'claquetista'. Los chavales han elegido los temas: la conveniencia de teléfonos móviles a su edad, los deberes y la alimentación.

"Dos de cada diez niños tienen sobrepeso y la mitad no come las frutas y verduras necesarias. ¿Qué opinan nuestras invitadas?", plantea el moderador Jorge con seriedad y desparpajo. Lucía defiende la importancia de una alimentación variada. Y Miriam argumenta que no le tienen que obligar a comer lo que no le gusta. Álex graba e Irene maneja la claqueta.

El siguiente grupo debate sobre los deberes, moderados por Lucía. Diego ejerce de 'claquetero' y Sergio, de cámara. "Los deberes son buenos porque repasamos y reforzamos lo que aprendemos en clase y nos ayudan a crear un hábito de estudio", sostiene Jorge. "Con las horas de trabajo del colegio es suficiente. Debemos tener tiempo para estar con la familia y jugar", rebate Mariama.

Santiago Asensio da algunas indicaciones sobre la cámara y el funcionamiento del debate. Los chavales son muy autónomos y están encantados. "Es muy divertido hacer estas actividades y estar con compañeros de otras clases", apunta Mariama. El plató se ha convertido en uno de los espacios preferidos del cole. "Los niños nos demandan más actividades. Quién sabe, igual de aquí sale en el futuro algún periodista", comenta el director.