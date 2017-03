Trabajos en el antiguo cuartel de la Policía de barrio generan inquietud en Torrero

Se trata de una proposición que unifica las demandas de las asociaciones vecinales Venecia-Montes de Torrero, La Paz y el Ampa del instituto José Manuel Blecua, y que habla de una “falta de equipamientos y de espacio adecuado” para el desarrollo de actividades juveniles en la actualidad, al tiempo que se marca igualmente como objetivo “descongestionar el Centro Cívico”, que acoge el espacio actualmente.

Su idea de acondicionar el antiguo cuartelillo como casa de juventud, cuentan, surgió tras conversar con los servicios del Centro Cívico de Torrero. “Nos comentaron que el local destinado a uso juvenil se quedaba pequeño para realizar determinadas actividades y pensamos que trasladarlo allí podía ser una solución que tampoco requiere demasiadas obras”, detalla Joaquín Salvador, presidente del colectivo vecinal Venecia, quien recuerda que la reclamación de convertir estas dependencias en un equipamiento público útil para el barrio deviene de varios años atrás, cuando se llevó a cabo el traslado al nuevo cuartel de la Policía Local en La Paz.

Por ello, y porque consideran la anterior una propuesta consensuada que responde a una necesidad del tejido vecinal, los trabajos que comenzaron a realizarse en este edificio el pasado mes han causado, dicen, “inquietud y molestia” en las asociaciones al no conocer su finalidad. Tras atisbar a inicios de febrero un contenedor con escombros en el entorno del antiguo cuartel, así como diferentes herramientas y varios operarios trabajando allí, en la asociación vecinal Venecia-Montes de Torrero y en la de La Paz comenzaron a indagar sobre el asunto.

“Nos sorprendió que empezasen a llevarse a cabo obras, pues estábamos convencidos de que, prosperase o no nuestra propuesta sobre la casa de juventud, no se realizaría en el edificio ninguna actuación hasta que no se aclarase para qué se iba a destinar este”, comenta Salvador. Entonces, según cuentan, preguntaron en el pleno de la junta de distrito acerca de los trabajos y fueron respondidos posteriormente en la comisión de Urbanismo.

“Se nos dijo que las actuaciones se estaban ejecutando para trasladar la Oficina municipal de Protección Animal al espacio y que se estaban adaptando las instalaciones en materia de movilidad reducida”, explica Salvador. También, según añade este, “nos manifestaron que, de momento, se suspendería la decisión del traslado de la dependencia hasta que se resolviesen las valoraciones de los presupuestos participativos y se tomase una decisión acerca de la propuesta y los usos”.

Al margen de las actuaciones, la forma en la que se han desencadenado los acontecimientos es criticada por este ente vecinal. “Es una pena que se hagan cosas en el barrio y que ni la junta de distrito sepa oficialmente nada”, valoran. Así, piden que se advierta desde los diferentes departamentos municipales a esta cuando se vaya a iniciar una obra en tal área de la ciudad para que la junta se lo haga llegar, después, a los colectivos.

Por su parte, fuentes municipales afirmaban este miércoles que el antiguo cuartel se está adaptando en lo que atañe a la supresión de barreras arquitectónicas porque se le va a dar un uso. “Hay varias opciones y una de las que se había barajado era la de la Oficina de Protección Animal, pero no está cerrado y hasta que no concluya el proceso de los presupuestos participativos no se decidirá el uso de este local”, explicaban al tiempo que recordaban que la opinión de los vecinos expresada a través de estos presupuestos tendría su peso.