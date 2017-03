Los niños de hoy son nativos digitales que aprenden a manejar el móvil y la tablet antes que a andar. Pero hay otras generaciones para las que la informática y las nuevas tecnologías no forman parte de su vida. Según la Encuesta del INE sobre Equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares , más de 200.000 aragoneses de entre 16 y 74 años no han utilizado un ordenador en los últimos tres meses . Y más de 150.000 no se han conectado a internet en este tiempo.

"No tengáis miedo, los ordenadores no muerden ni explotan", les dice Elena Cepero a sus alumnas del curso de Informática básica de la Casa de la Mujer. Es la segunda sesión del curso, y toca familiarizarse con el ratón y el teclado. Doce mujeres siguen atentas las explicaciones. Para muchas, este curso es la primera vez que tocan un ordenador.

Los cursos de informática y redes sociales de la Casa de la Mujer son muy demandados. Desde que empezaron, en 2005, han formado a 4.350 mujeres. "El objetivo es que pierdan el miedo al ordenador y a las tecnologías, y los introduzcan en su vida diaria. Poco a poco la brecha digital se va reduciendo", afirma Carmen Sanmartín, responsable de Formación de la Casa de la Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza.

En casa de Sylvanie hay dos ordenadores, que usan su marido y sus hijos. "Me apunté al curso para aprender, yo no sabía ni encenderlo. Tengo una dirección de email pero no la uso. El whatsapp en el móvil, sí. Quiero aprender lo básico para manejarme sola y no tener que pedir favores a las amigas. Busco trabajo y en muchos sitios me piden que les mande el currículum por internet", cuenta esta alumna, de 45 años, originaria de Haití y vecina de Zaragoza desde hace 14 años.

"El que no sabe de ordenadores está perdido en el mundo. Yo sé un poco, pero quiero aprender bien desde el principio. Antes trabajaba en un almacén y manejaba un programa de farmacia. Quiero aprender informática para ampliar conocimientos y para que me ayude a encontrar un trabajo", afirma Isabel, zaragozana de 51 años, una de las alumnas más avanzadas de la clase. Cuando alguna compañera se atasca, Isabel le echa una mano.

El curso es de 22 horas de febrero a mayo, dirigido a mujeres desempleadas. La media de edad de las alumnas supera los 50 años. "Muchas tienen ordenadores en sus casas pero no saben usarlos y sus familiares no les enseñan. En este curso les mostramos lo básico. En otros cursos también enseñamos sobre correo electrónico, redes sociales y aplicaciones informáticas. Los ordenadores e internet cada vez son más necesarios en sus vidas: para enviar currículums, buscar trabajo, compras o gestiones administrativas", explica Miguel Ayuso, profesor que colabora con Elena en esta clase y que imparte otros cursos de informática de la Casa de la Mujer. "Es una experiencia muy gratificante. Muchas empiezan por el básico y después continúan con los siguientes cursos más avanzados", apunta.

Las mujeres mayores se conectan más que los hombres

Según la última Encuesta sobre Equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación de 2016, el 84% de los aragoneses de entre 16 y 74 años han utilizado internet en los últimos tres meses y el 80% al menos una vez por semana. En el otro extremo, 154.000 personas no se han conectado a internet en este tiempo.

Según los últimos datos sobre uso de ordenadores (de 2015), el 75% de los aragoneses han utilizado un ordenador en los últimos meses. O, dicho de otro modo: 243.000 personas no lo han usado.

El uso de tecnologías de la información varía mucho según la edad. Entre los 16 y los 24 años, el 98% de los aragoneses utilizan ordenadores y se conectan a internet. A partir de los 55 años, los porcentajes de uso caen en picado. El 56% de los aragoneses entre 55 y 64 años usan ordenadores y el 30% de los que tienen entre 65 y 74 años.

Los porcentajes de uso de internet son superiores a los de los ordenadores, porque muchos se conectan desde otros dispositivos (sobre todo, móviles). En general, los hombres usan las tecnologías un poco más que las mujeres, pero destaca que en la franja de edad de 55-64 años ellas son mucho más activas que ellos. El 73% de las mujeres de esta edad usan los ordenadores, frente al 40% de los hombres. También ellas se conectan más a internet (72%) que ellos (65%).