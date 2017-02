Nuevo rifirrafe entre Rivarés y Azcón a cuenta del uso del remanente de tesorería

Todo empezó este martes con las dudas expresadas por la portavoz de Ciudadanos respecto a si el Ayuntamiento ya había pagado 3,8 millones (correspondientes a tres grandes empresas) para conseguir cuadrar las cuentas y que se pudieran pagar los créditos ICO. De este modo, Zaragoza saldría del plan de ajuste. Una idea que también ha puesto sobre la mesa el portavoz del PSOE, asegurando que el objetivo de ZEC era "hacer un lavado de imagen", pero para ello "han comenzado la casa por el tejado".

El Partido Popular ha ido más allá y ha acusado el Gobierno de Zaragoza de ser unos mentirosos y de ocultar información. "El señor Rivarés ha decidido pagar a las empresas del IBEX, ¿por qué ha decidido pagar las facturas del IBEX en vez de a las pymes?", ha preguntado Azcón. En ese momento, el ambiente se ha empezado a caldear, puesto que el portavoz del PP ha citado con nombres y apellidos a varios del autónomos que todavía no habían cobrado. Algo que posteriormente Rivarés le ha reprochado aludiendo a la protección de datos. "Para hablar de datos protegidos, ustedes publicaron las ayudas de impuestos con nombres y apellidos", ha recriminado Azón.

Un debate, que manteniendo cada uno su turno de palabra, ha ido subiendo de tono. "No esperaba gran cosa del Partido Popular, nunca lo he esperado. El señor Azcón evidencia que su único objetivo es acabar con el Gobierno, ocultar sus buenas acciones", ha reprochado Rivarés. Por su parte, Azcón ha señalado que el concejal de cultura ha pasado de ser "un hombre de paz a un hombre de guerra". "Le veo agrio. Este tiempo en el Ayuntamiento no le ha sentado bien ni a su persona ni a su personalidad", ha resaltado.

Al mismo tiempo se ha burlado de sus conocimientos: "No contesta a las preguntas no solo porque sea poco transparente, sino porque no las entiende. No es que no quiera es que si no le han pasado antes la respuesta por escrito y no se la preparado, no sabe contestar". Ante esta situación y los diferentes ataques a la elección de pagar primeros los préstamos de un banco u otro, Azcón se ha enzarzado con el alcalde, cuando este le ha dicho que terminaba su turno de palabra.

Rivarés ha terminado la disputa alegando que algunos partidos se basan en insultos personales porque no tienen argumentos políticos. Además, ha hecho hincapié en que la obligación de pagar a los bancos viene de la legislación estatal: "Es una vergüenza, es indecente; pero deriva de una ley del Gobierno de España. A sus órdenes señor Rajoy".

Al mismo tiempo ha reconocido que han hecho las cuentas para poder hacer frente a todos los pagos y conseguir salir del plan de ajuste. "Hace un mes, el objetivo de todos los grupos era salir del plan de ajuste y me preguntaban cuándo lo conseguiríamos. Ahora que lo podemos hacer, se niegan para evitar que nos pongamos una medalla. Hemos conseguido salir del plan de ajuste, algo que no han conseguido otros en 2014 y 2015, aunque lo intentaron", ha puntualizado. La intervención ha finalizado con un "gracias, con la boca pequeña, por su abstención, que permite pagar a proveedores" (respecto a la decisión final del PSOE).