El Conde Salchichón y sus adláteres, protagonistas del carnaval infantil

"Voy disfrazada de pirata", ha explicado Irene, de nueve años, mientras estaba esperando a que el Conde Salchichón y sus amigos aparecieran por la plaza del Pilar. Para ella, esta no era la primera vez que acudía a disfrutar del desfile. "Vengo todos los años", ha asegurado. Por ejemplo, en otras ocasiones se había disfrazado de rockera o de la princesa Elsa (de la película 'Frozen'). Junto a ella estaba su prima Clara, de ocho años. En esta ocasión había decidido vestirse de troglodita: "Era el disfraz que llevábamos todos en clase, así que me he puesto el mismo". Además, lo había realizado su tía de manera totalmente artesanal.

Pero Clara e Irene no iban solas. Aparte de estar acompañadas por los padres de esta segunda, otra amiga suya y su madre también se habían sumado a esta celebración. "Me he disfrazado de rockera", ha asegurado Elena, de seis años. Su decisión ha estado fundamentanda en su gusto por la música y ha acompañado su 'look' con una guitarra.

Quien también ha basado su decisión en un gusto profesional ha sido Nicolás, de cinco años, que ha optado por vestirse de astronauta: "Me gusta mucho el espacio y de mayor quiero ser astronauta", ha explicado. Junto a él su hermano pequeño, Daniel de tres años. En su caso ha ido disfrazado de caballero, pero en otras ocasiones se había vestido de tigre de bengala: "Me gusta mucho".

"Venimos todos los años y realmente les gusta mucho disfrazarse", ha afirmado su padre José Luis. Además, ha recalcado que a ellos también les hacía ilusión y que era un día muy majo: "Pero lo que más nos gusta es que se contraten compañías aragonesas para llevar a cabo el desfile". De hecho, según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Zaragoza, unos cien actores, actrices y músicos aragoneses han participado en este evento. Además, después del desfile y hasta casi las 14.00 se han realizado diferentes espectáculos, en los que había siete compañías aragonesas de teatro y animación.

La música, los bailes y el color han sido los principales protagonistas, junto al Conde Salchichón y sus adláteres . Puntualmente, a las 12.00, el Conde Salchichón, el Caballero de la Hornilla, Don Carnal, el Rey de Gallos, Doña Cuaresma y la Mojiganga han partido del inicio de la calle Alfonso, junto a los gigantes. Mientras iban avanzando por esta vía, otros participantes, como una colmena de abejas o un grupo de mimos, se iban uniendo al desfile a través de las diferentes bocacalles que hay hasta llegar a la plaza del Pilar.

En ese momento, cientos de personas les esperaban en el epicentro de la ciudad. Allí, alrededor de las 12.30, han procedido a la lectura del pregón, en el que el Conde Salchichón ha recordado cuál es el origen de esta festividad y se han ido presentando uno a uno hasta dar comienzo a los carnavales de 2017.

"¡Qué chulo!", "me gusta mucho", han sido las afirmaciones que más se han repetido cuando los pequeños veían aparecer a los diferentes miembros del carnaval. Una impresión que también compartían muchos de los padres. "Ha estado muy bien, realmente me gusta mucho más que el de adultos que se celebra el sábado por la tarde", ha dicho Patricia, que había acudido con su marido, su hijo y unos amigos. Su hijo Hugo, de tres años y medio (según él mismo ha puntualizado), iba disfrazado de Chase, el pastor alemán policía de la 'Patrulla Canina'.

Los padres también se suman

A pesar de que la celebración de este domingo iba dirigida principalmente a los más pequeños de la casa, muchos padres han decidido sumarse a la fiesta. "Nos vestimos todos los años y realmente nos hace más ilusión a nosotras que a ellos", ha asegurado Vanesa. Ella, María y Rosa son tres amigas que acuden cada año al carnaval infantil con sus respectivos hijos: Claudia (de cinco años), Pablo (de 10) y Jesús (de ocho).

"Este año, las chicas hemos decidido disfrazarnos de Batwoman y los chicos van de ninja y de caballero de la Edad Media, inspirados un poco en 'Águila Roja'", ha explicado María. Sin embargo, ellas no son las únicas que deciden ponerse un disfraz este día. Por ejemplo, en la plaza del Pilar se podían ver a padres vestidos de domadores y el hijo, de león. Otros que iban de ladrones y llevaban al bebé en un portabebés que estaba adornado como si fuera una bolsa con dinero y hasta con el símbolo del dolar incluido. Una mañana diferente en la que han disfrutado tanto pequeños como mayores.