Resurgen las quejas por la falta de luz en el lado impar de Condes de Aragón

“Hemos consultado el borrador de los presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza para 2017 y no aparece ninguna partida para colocar iluminación ni para realizar un proyecto con este fin, mientras que sí hay otras partidas destinadas a mejorar el alumbrado en otros barrios”, relata Pablo Sánchez, presidente del colectivo, quien no tiene “ninguna esperanza de que se incluya una dotación para esto”, afirma.

En esta agrupación recuerdan que llevan casi una década luchando por la instalación de luz en un entorno muy concreto que, “desde que se edificó en el año 1966, siempre ha sufrido esa carencia”. En concreto, piden que las farolas lleguen al lado de los números impares de la calzada de Condes de Aragón, desde el cruce con la calle Luis Bermejo hasta Vía Hispanidad, pues “solo hay luminarias en ambos lados en el tramo donde se sitúa el Palacio Municipal de Deportes”.

Desde la asociación vecinal apuntan también que hace aproximadamente dos años se colocaron tres focos en una de las paredes del colegio Doctor Azúa, que limita con la calle, “a modo de parche hasta que se pudiese solucionar el problema y para tener algo más de luz en la zona, pero esta medida no sirve para nada”, opinan. Pablo Sánchez considera igualmente que este lado de la calle se convierte en “una lobera” durante la noche, pues “está totalmente a oscuras y, ahora en invierno, hay personas a las que les da miedo pasar por ahí”. “Si a que no existe luz le sumas que hay bastante población mayor en el barrio, esto se traduce en peligro de caídas”, ahonda el representante vecinal, quien no pasa por alto que en el entorno se concentran varios colegios donde “muchos chavales terminan de entrenar ya de noche”.

El asunto también se ha colado en los presupuestos participativos. De hecho, la de la colocación de alumbrado en esta vía ha sido una de las propuestas priorizadas por el foro del distrito Universidad. Piden, “al menos, la instalación de farolas en los números impares desde el Palacio de los Deportes hasta Vía Hispanidad”. “Es una zona sin comercios en los que la única iluminación es la proporcionada por la farolas de la vía pública. La infraestructura actual ilumina la calzada y, deficientemente, el carril bici que hay en la zona de los números pares. El resto de la calle esta en zona de penumbra en cuanto se hace de noche”, reza la proposición.

Si bien, en la asociación vecinal Agustina de Aragón no creen que esta actuación pueda prosperar por la vía de los presupuestos participativos de la ciudad, ya que, según comentan, la cuantía económica que requiere es “muy elevada”. “Los vecinos ya están cansados de este escenario, pero nosotros tenemos la obligación de seguir luchando por un servicio básico y nos gustaría que 2017 fuese el año en que saliese adelante el proyecto”, concluye Sánchez.

Desde el departamento de Infraestructuras del Consistorio aseguraban este jueves que, siendo conscientes de la cuestión, el proyecto de alumbrado público de la calle Condes de Aragón está prácticamente finalizado y pendiente de si existe o no una consignación presupuestaria para este año. “En estos momentos, en el presupuesto no figura una partida específica para realizar la remodelación, pero se podría hacer partiendo de alguna genérica. Otra alternativa es que sea uno de los proyectos que entren desde el distrito por la vía de los participativos”, señalaban. “La voluntad es actuar lo antes posible y dentro del conjunto de prioridades de la ciudad”, concluían.