Las asociaciones zaragozanas se movilizan para que se cumpla la Carta Social Europea

El pasado lunes se celebró el Día Mundial de la Justicia Social . Fueron muchas las voces que se alzaron esa jornada exigiendo igual de derechos para todos y aún quedan por alzarse muchas otras, porque esta semana en Zaragoza viene repleta de exigencias en este sentido. Este jueves arranca una serie de actos programados por diferentes colectivos de la ciudad (desde asociaciones vecinales hasta oenegés como Intermón Oxfam o Sos Racismo pasando por la Sección de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Zaragoza) para que los gobernantes (tanto a nivel estatal como autonómico y local) hagan más por la justicia social y no se queden en un discurso de buenas intenciones que al final resulta estar vacío.

La movilización en la que decenas de personas llevan meses trabajando tiene su pistoletazo de salida esta misma jornada en la sede de la Federación de Barrios de Zaragoza (FABZ). A las 19.00, en el local de la calle de San Vicente de Paúl (número 26), están citados todos los partidos políticos aragoneses con representación parlamentaria para celebrar una mesa redonda. En ella habrá una indiscutible protagonista: la Carta Social Europea. [¿Qué es la Carta Social Europea?]

Este tratado, cuya primera versión data del año 1961 y que se revisó por última vez en 1996, recoge un amplio catálogo de derechos sociales y económicos fundamentales que vienen a complementar los recogidos en la Convención Europea de Derechos Humanos, que tienen un corte más civil y político.

Es un órgano llamado Comité Europeo de Derechos Sociales el que vigila y evalúa el cumplimiento de los derechos recogidos en el tratado por parte de los Estados miembros. Y es este organismo el que ha tirado de las orejas a España en numerosas ocasiones por incumplir los epígrafes y estándares de la Carta Social Europea. Las reprimendas que más han trascendido han sido aquellas que se refieren a las prestaciones sociales españolas (desempleo, pensiones, ingresos de inserción, etc.), de las que se determina que no superan los mínimos contemplados por Europa.

Y esta será la principal exigencia que los colectivos sociales les exigirán a los representantes que acudan a la mesa redonda de la FABZ: que muevan los mecanismos a su alcance a nivel estatal y autonómico para que se eleven los umbrales de las prestaciones hasta las cantidades que establece Europa.

Para conseguir esto, antes tendrán que hacer que España ratifique la versión de 1996 de la Carta Social Europea, porque nuestro país la firmó en el último tramo del año 2000, pero luego el texto no fue ratificado, lo que ha hecho que no se haya asimilado como derecho interno lo que se recoge en el tratado.

"En un país con miles de niños en situación de pobreza y exclusión, en el que el 29% de los hogares vive gracias a las pensiones y que tiene una tasa muy elevada de desempleo es inconcebible que España esté desoyendo las peticiones que se le hacen desde Europa en este sentido", comenta José Luis Cabello, del Frente Cívico Somos Mayoría, asociación que forma parte del núcleo duro de organización de esta semana de movilización.

"El Comité Europeo de Derechos Sociales ha criticado durante las prestaciones que se perciben en España y le ha pedido que adecúe las prestaciones para que las personas que no dispongan de recursos puedan vivir dignamente", añade Cabello, que enfatiza que "no es posible que a Europa se la escuche solamente cuando pide recortes para contener el déficit y no en temas sociales".

Moción en el Ayuntamiento de Zaragoza

Tras el encuentro en la FABZ, ya el viernes será el Consistorio de la capital aragonesa el que entre en escena. Porque hasta el Pleno de la institución llegará una moción, de la mano del grupo municipal de Zaragoza en Común, para instar al Gobierno central a cumplir todos los preceptos de la Carta Social Europea "asegurando que cada unidad familiar tiene unos ingresos mínimos por encima del umbral de pobreza, incluyendo la adecuación del salario mínimo interprofesional", a aceptar el protocolo de reclamaciones colectivas recogido en la Carta y a no "ocultar" datos al Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa.

Será el concejal Pablo Muñoz quien defienda la moción, presentada unos días antes de la celebración del Día Mundial de la Justicia Social. Esta no es la única iniciativa que se ha introducido para su debate en las instituciones, ya que según cuenta José Luis Cabello, en los últimos meses se han registrado en el Congreso varias iniciativas para conseguir la ratificación de la Carta. Las proposiciones no de ley ante el Pleno y ante la comisión del área han llegado tanto del grupo parlamentario de Podemos y sus confluencias como del PSOE.

El colofón de esta semana de visualización del incumplimiento de la Carta Social Europea llegará el sábado, con una manifestación que se celebrará en varias ciudades españolas en torno al mediodía. En Zaragoza, la marcha saldrá de la glorieta de Sasera y recorrerá el centro de la ciudad para terminar frente al edificio de la Delegación del Gobierno, en la plaza del Pilar.