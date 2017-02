Santisteve, sorprendido por la reacción de la oposición tras la investigación a Cubero por la caída de la carpa

Santisteve ha indicado que "en todas la ciudades pasan cosas y también en otras comunidades autónomas, murcianas o no, y ya veremos la respuesta que se da", en referencia al presidente del Gobierno de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, citado como investigado en el caso Auditorio.

En declaraciones a los medios de comunicación, Santisteve ha indicado que "no viene a cuento" la petición de una Junta Extraordinaria de Portavoces, que ha solicitado la oposición para que compareciera el mismo por la situación judicial del consejero municipal investigado.

Santisteve ha explicado que en la Junta de Portavoces ordinaria se ha integrado la extraordinaria, incluyendo en el orden del día "lo que se tenía que hablar", que ha sido el acuerdo para crear un grupo de trabajo en el que se revise el control de la instalación de las carpas, tras la caída de la 'Octoberfest'.

El alcalde ha incidido en que "no hay inconveniente en facilitar la información", si bien "hasta que no nos personemos, hay poco más que decir" y ha recordado que en dos meses "no habido nada más que el cauce normal de la investigación".