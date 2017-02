APILA celebra su primera década con un homenaje a los ilustradores

Raquel Garrido, coeditora y autora de algunos títulos, explicaba: “Esta exposición es un homenaje al trabajo del ilustrador. Nosotros hemos trabajado con escultores de aquí y de fuera, pero el nuestro es un proyecto realizado desde Aragón. No están aquí todos con los que hemos trabajado, pero están muchos. Y esta muestra es un homenaje a los ilustradores de aquí, a los de España y a los del mundo”.

La muestra, instalada en el planta del sótano, consta de dos partes bien diferenciadas: el umbral de acceso está dedicado a la parte más pedagógica o didáctica; en ella se explica qué es APILA, qué eco ha tenido en Aragón, España y en el mundo, y hay unos papeles dedicados al trabajo del ilustrador. A través del libro ‘Cinco músicos’ de Alberto Gamón, se analizan las fases de la ilustración -la documentación, los bocetos, los personajes, el story-board…- y también se recogen los distintos materiales: acuarela, ceras, óleo, fotografía, digital, collage, etc. Y en la segunda parte, ya en el interior de la cripta, se ha creado como un bosque encantado “con árboles de colores. Cada color representa una emoción, un sentimiento”, decía Edu Flores: el amor, la amistad, el misterio. Los distintos álbumes de despliegan en muchos colores: verde, tierra, rojo, marrón, púrpura, blanco, amarillo, rosa, azul, naranja, salmón…

Raquel Garrido y Edu Flores explicaron que la Escuela de Artes y la Escuela Superior de Diseño de Aragón se han implicado en la muestra, en distintos aspectos: en la gráfica y diseño general, pero también en la preparación de paneles, en la construcción de dos esculturas grandes, Willi y el Monstruo rosa (que son los personajes de los libros que más se han vendido; “‘El Monstruo rosa’ ha tenido nueve ediciones y se han tirado más de 20.000 ejemplares”, recuerda Edu Flores), de diversos personajes en formato más pequeño, y de un bosque simbólico de flores blancas anudado a la columna. En esta tarea, los alumnos han contado con la ayuda de sus profesores: César Ordóñez, Fernando García Grúas, Marta Pastor, Alberto Franco, etc.

“APILA ha sido una plataforma para muchos ilustradores que empiezan y hemos atendido a la calidad plástica y literaria. Somos una industria cultural que generamos riqueza”, dijeron Raquel y Eduardo, acompañados de la responsable de Zaragoza Cultural Elena Laseca. Se han programado visitas guiadas -la muestra permanecerá abierta hasta el 23 de abril- y ya se han inscrito casi 1.500 alumnos con un centenar de profesores. APILA, para conmemorar este primer decenario, publica dos libros: ‘Imágenes de cuento’, que es el catálogo de la exposición con textos de distintos profesionales, y el álbum ‘Cómo envolver un regalo en 10 pasos’ de Pepe Serrano e ilustraciones de Guridi.