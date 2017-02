La plaza Santo Domingo Savio “sigue estando hecha un desastre”

Silvy Alonso y su familia paseaban el pasado fin de semana por el entorno de la plaza Santo Domingo Savio, en Ciudad Jardín. “No venimos a este parque desde hace muchos años porque está muy mal”, reconocían. “Hay cristales, colillas, excrementos de perros, de palomas…No se mantiene bien y no está acondicionado para que jueguen los niños, prácticamente no posee ni hierba”, comentaba esta vecina del barrio, quien añadía que si el entorno fuese más atractivo, acudirían más usuarios: “Hay espacio para hacer muchísimas cosas en él y numerosos niños en la zona”.

Mientras columpiaba a un niño en uno de los parques infantiles de la plaza, Claudia Carapaceano afirmaba no gustarle el hecho de que los perros entrasen a las zonas destinadas a los más pequeños: “No están del todo valladas y es sucio”, apuntaba. Una opinión compartida por Marta Miranda, residente de Ciudad Jardín: “Quienes tienen perro no deberían dejarlo entrar a las zonas para niños –opinaba, si bien-; por lo demás, veo bien la plaza y se han hecho reformas hace poco”.

La remodelación de este lugar centra una de las propuestas ciudadanas realizadas para el distrito Delicias y ha sido una de las diez más apoyadas en la segunda fase de los presupuestos participativos. En ella, se habla de un “estado lamentable” por diferentes motivos: “Son varios los elementos urbanos existentes en la plaza que son peligrosos para los niños y demás usuarios (estructuras metálicas situadas en la parte inferior de postes de madera para línea eléctrica, bordillos, pavimento roto y deteriorado, plataformas de hormigón, restos de una antigua pista de petanca…). Y las condiciones de limpieza son pésimas (gran cantidad de excrementos de perros en toda la plaza, incluyendo las zonas infantiles acotadas, botellas de vidrio rotas…)”, reza la proposición.

En concreto, en ella se pide el acondicionamiento de las zonas infantiles sustituyendo la arena por suelo acolchado e incorporando una valla que impida el acceso de perros a estas, el cambio en la pavimentación de toda la plaza, la adecuación de un parque canino, la dotación de más árboles y arbustos, así como la eliminación de barreras arquitectónicas y la mejora de la iluminación, entre otras demandas.

Todas las anteriores actuaciones son apoyadas por la asociación vecinal Ciudad Jardín. Uno de los miembros de su junta, Jesús Fuentes, explica que esta es una de las reivindicaciones históricas del barrio y que no se trata de la primera vez en la que se solicita al gobierno municipal su arreglo. “Hace aproximadamente un año pedimos mediante instancia que se actuase en los espacios de juegos infantiles, cerrándolos completamente para que los animales no pusiesen entrar en ellos”, recuerda. “Este es un parque en el que está permitida la suelta canina a determinadas horas, pero los horarios no se cumplen muchas veces y los dueños sueltan a los perros cuando quieren. Es común ver excrementos en el suelo y, también a veces, en las zonas infantiles”, indica.

Entre las peticiones de la asociación también se encuentran la recuperación de los setos y la vegetación de la plaza, “pues el césped está desecho”, y la plantación de árboles en los alcorques vacíos, además de la realización de una poda completa en el lugar “tras cinco años sin llevarla a cabo”.

A pesar de que “se actuó en la plaza hace un par de meses, colocando más arena lavada en los parques infantiles e instalando algo más de iluminación, sigue estando hecha un desastre”, opina Fuentes. El representante del colectivo manifiesta la necesidad de realizar un estudio para modificar, igualmente, la superficie y el pavimento de este espacio abierto, y el alumbrado. “En la zona situada frente a las piscinas, está todo el pavimento hundido”, ejemplifica, mientras que “las aceras que limitan con la calle María Auxiliadora están destrozadas”.

“Esperamos que a través de los presupuestos participativos se le dé un empujón a este asunto. Es fundamental realizar un arreglo general de la plaza Santo Domingo Savio ya que el beneficio redundaría en todo el barrio Delicias”, concluye Fuentes.