Un nuevo paso de peatones genera quejas en la asociación San Lamberto de Miralbueno

La reciente instalación de un paso de peatones en el Camino del Pilón de Miralbueno, a la altura de la calle Pascual Lorenz Sebastián, ha generado inquietud en la asociación vecinal San Lamberto del barrio zaragozano. El colectivo demandó el establecimiento de este paso de cebra a finales del año pasado , según cuentan, a raíz de las peticiones vecinales, pero el resultado de su demanda, que fue satisfecha a inicios de febrero, no parece haberles contentado.

Así lo transmitía el lunes uno de sus miembros, Ricardo Berenguer, que calificaba de “chapucería” la obra y criticaba que no se hubiese realizado el rebaje de bordillos en las aceras, “dificultando así la accesibilidad”, ni instalado señalización vertical en el entorno. “El paso no puede ser utilizado por una persona que hace uso de una silla de ruedas o por padres que llevan un carrito de bebé, pues hay que saltar los bordillos”, defendía.

Al mismo tiempo, la seguridad vial y la visibilidad también eran valoradas por Berenguer: “Quizá hubiese habido otra zona más sencilla donde instalar el paso de cebra que en un espacio donde se encuentran dos contenedores. Si un peatón sale a la calzada desde atrás, puede que un conductor no le vea, existiendo peligro de que se produzcan accidentes”. Este recuerda que, hace unas semanas, la asociación recibió respuesta a su solicitud con un informe fechado en diciembre en el que el Servicio de Conservación e Infraestructuras señalaba que “se tomaba nota del diseño realizado por el Servicio de Movilidad Urbana para la implantación de un nuevo paso de peatones en Camino del Pilón (…). Se ejecutará la ampliación de acera así como el rebaje de los bordillos en cuanto los medios materiales lo permitan”.

“Si no poseen todos los medios materiales, que no actúen”, defendían desde el colectivo al valorar la respuesta municipal. “No se puede construir la casa por el tejado. Después de retirar los contenedores se tendrían que haber rebajado las aceras, colocar la señalización en los dos lados y, por último, pintar el paso”, opinaba el portavoz del ente vecinal, quien cifra en tres las infraestructuras de este tipo que poseen barreras arquitectónicas en la zona. “En los dos pasos instalados el año pasado en la parte del Camino situada entre las calles Lago de Barbarisa y Lagos de Coronas se colocaron las señales, pero todavía no se han rebajado las aceras”, afirmaba.

“La zona está muy mal iluminada por la noche”

María González vive en Miralbueno desde hace cinco años. A ella le llamó la atención la ‘llegada’ del nuevo paso de cebra al Camino del Pilón. “Me di cuenta de que lo pintaron la semana pasada y de que el paso acababa justo en los contenedores, pero al día siguiente, estos ya se habían movido”, recordaba. En su opinión, es “absurdo” realizar tal actuación sin rebajar los bordillos y sin señalizarse.

“No sé si lo utilizarán muchas personas con carritos”, añadía esta vecina del barrio, quien agregaba que “por la noche, la zona está muy mal iluminada y apenas se ve cuando alguien cruza la calle”. Igualmente, una de sus demandas pasa por que se instalen pasos de peatones elevados, pues “sería una forma de controlar la velocidad a la que circulan muchos coches en el Camino del Pilón, teniendo en cuenta que se trata de una acera muy transitada por niños”.

Otra residente en el barrio, Carmen Cruz, que portaba este lunes una silla de paseo en el mismo lugar, calificaba de “incómodo” este nuevo paso e indicaba que la situación ya se da “en otro punto ubicado más adelante, donde los bordillos de las aceras tampoco están rebajados”.