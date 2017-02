Dos zaragozanos compiten en el campeonato mundial de karaoke

Los dos jóvenes zaragozanos acaban de ganar la final de la fase local del KaraokeMedia World Championship 2017 en la que, tras 3 eliminatorias, 14 participantes se dieron cita para competir en la final. Alicia (25 años) y Rául (23) resultaron ganadores y el próximo 22 de marzo competirán en la fase nacional, que tendrá lugar a bordo de un crucero por Europa durante 4 días. El ganador de esta prueba disputará la final internacional en la ciudad australiana de Sídney.

“Simplemente me enteré del concurso y me presenté. Era la primera vez que hacía algo así”, cuenta Alicia. Es la primera vez que se presenta a un concurso y, aunque lleva cantando desde siempre, es una de las primeras veces que lo hace ante el público.

“Formo parte de la compañía de baile profesional Soul Salsa Team y este verano, en una de las representaciones se precisaba que alguien cantara y lo hice yo. Me preparé la canción, subí al escenario… para mi fue una sensación increíble, gustó mucho y me dijeron que por qué no me planteaba hacerlo más a menudo”, recuerda.

A partir de entonces, Alicia comenzó a recibir clases de canto para mejorar su técnica y decidió explorar una nueva faceta artística además del baile. “Canto música negra sobre todo, siempre en inglés. Mi artista de referencia por excelencia es Beyoncé, la mejor para mí, aunque también interpreto temas de Alicia Keys y otros relacionados con el soul, el funk, y el RnB”, añade.

Algunas de sus interpretaciones pueden verse en su canal de Youtube: “Cada semana intento subir un nuevo vídeo haciendo versiones de las canciones que más me gustan, también en acústico”, apunta. Mientras espera la gran cita del 22 de marzo, Alicia sigue pendiente del resultado de un ‘casting’ que realizó para un programa de televisión, “una experiencia que me gustaría probar”, confiesa.

Alicia Gasión y Raúl Soro son asiduos a los karaokes y están muy ligados al mundo de la música y la danza. Ambos concursarán en la tanda de solistas, cada uno con su canción, y también competirán actuando como dúo.

Raúl Soro actúa desde hace un año en diferentes orquestas del panorama aragonés y Alicia, además de formar parte de la Compañía Soul Salsa Team, es campeona de Aragón de Salsa en la categoría absoluta junto a su novio Adrián Espinosa.

Su faceta artística también se extiende en el ámbito digital. Juntos lanzaron en abril del pasado año ‘Un buen día en Zaragoza’, una web de planes de referencia para los jóvenes zaragozanos que incluye varias propuestas de ocio para descubrir la ciudad de una manera diferente.