Zaragoza se cita con la última tecnología del mundo del vino y del aceite

Las industrias vitivinícola, oleícola y hortofrutícola, a través de los salones Enomaq, Oleomaq, Tecnovid, Oleotec y Fruyver 2017, tienen su cita en la capital aragonesa para conocer el desarrollo de las tecnologías de última generación y la manera de aplicarlas a las diferentes explotaciones agroindustriales.

Desde el más sencillo lacre para distinguir un producto embotellado, premium o de consumo masivo, pasando por los últimos depósitos en acero inoxidable para alojar y evolucionar los caldos y aceites, hasta la maquinaria más avanzada para la recolección de los diferentes frutos se van a poder contemplar en casi 50.000 metros cuadrados de exposición en la capital aragonesa desde este martes hasta el próximo viernes 17 de febrero.

El consejero de Desarrollo Rural de Aragón, Joaquín Olona, el presidente de Feria de Zaragoza, Manuel Teruel, y el director general, Rogelio Cuairán, junto a un representante de la Denominación de Origen La Mancha, como D.O. invitada de Enomaq 2017, han inaugurado este martes esta cita.

Los principales fabricantes de las diferentes tecnologías, importadores, exportadores, enólogos, maestros de almazaras y productores de frutas y verduras, entre otros profesionales de los sectores, de toda España y también extranjeros, buscaban desde primera hora la manera de satisfacer las necesidades de sus respectivos sectores.

Enomaq

La más veterana de las muestras, Enomaq, con veintiuna ediciones acumuladas, lidera los otros cuatro salones, en una cita en la que las diferentes firmas expositoras han presentado un porcentaje mayor de productos al concurso de novedades técnicas, lo que la destaca como la más innovadora de los últimos años.

Manuel Teruel ha subrayado que el recinto ferial aragonés acoge "la mayor oferta tecnológica de Europa" relacionada con el aceite y el vino "tan importante para la cultura mediterránea y para nuestra alimentación".

"Es una satisfacción tener en Zaragoza no solo las cinco ferias que se inauguran este martes , sino también la Feria Ganadera y la Fima Agrícola", que conforman "el ramillete de mejores ferias del sector agropecuario de Europa", ha manifestado Teruel.

En su opinión, lo más destacado que se puede contemplar en esta cita bienal es "el salto tecnológico, en sostenibilidad, en diseño, en tecnología" y ha resaltado que con el paso de los años se está viendo el "esfuerzo" que se está realizando para conseguir todo tipo de mejoras para la elaboración del vino y del aceite y ello convierte a esta cita "en un referente".

No obstante, ha apuntado que seguirá teniendo carácter bienal porque "todos los días no hay adelantos y no tendría sentido que fuera anual".

Importancia de estos sectores para Aragón

Por su parte, Joaquín Olona ha reconocido el trabajo que está desarrollando Feria de Zaragoza para "aproximar la realidad tecnológica de los distintos sectores agroalimentarios, en esta caso el vitivinícola, el del aceite y el de la fruta y verdura".

En este sentido, ha resaltado que se trata de sectores de "gran importancia" para la economía y el crecimiento económico y para "el desarrollo de Aragón y en particular del desarrollo rural".

También ha reclamado una mayor atención para el sector agroalimentario que cuenta con un "desarrollo tecnológico de primer orden" y que a través de los diferentes salones que se organizan "se traslada a la sociedad".

Al respecto de la incidencia en Aragón, Olona ha asegurado que a pesar de que se trata de un sector que "siempre está con complicaciones y dificultades", sin embargo apuesta por "el futuro, la tecnología y la mejora, y hay que resaltar su internacionalización, no como un objetivo sino como una realidad".

Por ello, ha destacado que en estos momentos "los volúmenes de exportación en general" que presenta el sector son más importantes que los internos, lo que "da muestra de la vitalidad y la apuesta de futuro que hacen los propios sectores".