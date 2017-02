“Llevamos desde 2009 esperando un centro de especialidades médicas”

Este distrito cuenta actualmente con una gran cantidad de servicios, pero no todos ellos funcionan adecuadamente. Uno de los problemas que preocupan a los vecions y que estos trasladan a José Emilio Rodríguez, presidente de la AVV Actur-Rey Fernando, es el del mal estado de aceras y calzadas. “Es una de las quejas que más nos presentan” dice José Emilio. Isabel Ridel, que lleva cuatro años viviendo en el barrio y que tiene problemas de movilidad, confirma este extremo y añade: “En la calle de Concepción Sainz de Otero, en la que vivo, hay bolsas y desechos de perros por los parques, aunque eso es más responsabilidad de cada uno de nosotros”, cuenta Ridel. “Pero lo que más me afecta es que muchas baldosas están levantadas o directamente partidas, pero no solo en mi calle, en muchas zonas del barrio están así y de momento parece que nadie hace nada”.

Paradas de autobús sin marquesinas

El presidente de la entidad vecinal comenta los problemas que esta situación produce a los vecinos. “Tanto en la avenida de Gertrudis Gómez de Avellaneda como en la calle de María Zambrano, la gente tiene que esperar al bus a la intemperie. Llueva o haga frío”. “Se retiraron las marquesinas cuando comenzaron las obras del tranvía y aún hoy no están puestas”. José Luis Sanz, vecino desde hace más de 36 años de este núcleo urbano, confirma el problema. “La gente lo pasamos mal, hay zonas a las que el tranvía no llega y hay que coger el bus y tenemos que esperar durante mucho tiempo al aire libre. Estos últimos días de frío y aire han sido insoportables y no puede ser que en una avenida tan grande como esta -Gertrudis Gómez de Avellaneda-, no haya una simple marquesina más allá de las del tranvía”.

Sin centro de especialidades médicas en el barrio

Otra de las demandas vecinales es la falta de un centro de especialidades. Así lo explica Blanca Gracia, que lleva 25 años residiendo en el Actur. “Este problema viene de tiempo atrás. Para las especialidades nos derivan al Hospital Royo Villanova, que está en San Gregorio, o al Hospital Provincial, en el que llevan un tiempo restando este tipo de atención. Mi hija, si tiene que acudir al dermatólogo, pierde toda la mañana, ya que no es solo el traslado, sino el tiempo que tiene que estar esperando a que la atiendan. Necesitamos un centro médico de especialidades en el barrio ya”.

José Emilio Rodríguez explica el problema: “En un principio estaba previsto que el centro de se inaugurase en 2009, estamos a 2017 y aún estamos esperándolo. El solar, que está al lado del World Trade Center Zaragoza se encuentra abandonado, lleno de suciedad, con la verja abierta y el cartel de la obra sigue ahí. Parece casi como una reivindicación para que la gente vea lo mal que se han hecho las cosas”, concluye.