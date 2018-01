La empresa de la depuradora de La Almozara avisa de que dejará de prestar servicio el día 28

La contratista de la depuradora de La Almozara, Drace, acaba de remitir una carta a la sociedad municipal Ecociudad, responsable de la gestión del saneamiento de la capital aragonesa, para advertir de que el próximo 28 de febrero dejará de prestar el servicio. El motivo es que expira el plazo de prórroga extraordinaria que se acordó en marzo del año pasado, tras finalizar el contrato y después de meses de conflictos entre el gobierno de ZEC y la empresa.

Ante la comunicación de Drace, fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza aseguraron que la finalización del plazo no supondrá la suspensión del servicio y señalaron que se está buscando la fórmula jurídica para resolver esta situación. No obstante, no aclararon de qué modo, dado que el proceso de selección de una nueva adjudicataria todavía está pendiente de resolución. Aunque está prevista una mesa de contratación en los próximos días para proceder a una adjudicación provisional, no descartaron que pueda haber una nueva prórroga.

La empresa Drace recuerda que en septiembre del año pasado se dirigieron a Ecociudad con el objetivo de que se les informara de la situación del proceso de licitación, que todavía no había comenzado dado que ZEC estaba tratando de municipalizar el servicio en esos momentos. Cuando se constató su falta de apoyos políticos para internalizar la gestión de la depuradora, salió a concurso el contrato, con un presupuesto de 1,59 millones, que todavía no está resuelto.