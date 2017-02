“Directos a la bañera” tras jugar en la plaza Tauste

La petición de la mejora en el espacio de juegos de la plaza viene motivada por un “incómodo” material: la arena sobre la que se levantan los columpios. “Los niños que juegan allí, cuando llegan a casa, tienen que ir directos a la bañera”, cuenta Carmen Turégano, presidenta de esta asociación de vecinos, que también hace referencia a la suciedad de la zona: “Justo enfrente del parque hay tres contenedores y, cuando hay mucho aire, la basura puede acabar en la zona infantil. Hemos llegado a ver papeleras y bolsas de plástico allí, además de excrementos de perros, pues hay dueños que dejan que los animales hagan sus necesidades dentro del espacio lúdico”, añade.

Por tales razones y con el objetivo de ganar en higiene, su propuesta pasa por sustituir la arena por caucho en la superficie del parque y cerrar el área para evitar la entrada de animales. En anteriores ocasiones, “se nos argumentó desde el Ayuntamiento que la arena es la mejor opción que puede haber allí, además de que los columpios del parque están bien anclados y es dificultoso quitarlos”, relata Carmen Turégano, quien reconoce no comprender “el interés que pueda existir en no arreglarlo, pues no parece que sea mucho el coste económico”.

“En las zonas recreativas del Parque Bruil se ha instalado caucho”, ahonda la representante, que espera que esta reivindicación pueda salir adelante por medio de los presupuestos participativos. “¿Si la arena es tan buena, por qué no se utiliza en los nuevos parques o espacios infantiles de la ciudad?”, se pregunta.

Una cuestión que también se planteaban el pasado domingo Juani Simón y su marido, vecinos de la calle Eduardo Taboada. En lugar de acudir a jugar a este espacio de la plaza Tauste con sus nietos, ellos optan por ir al Parque Bruil. “En cuanto entran aquí, se llenan los zapatos de arena. Además, el suelo está lleno de restos de perros, por lo que normalmente hay pocos niños pequeños. Sería necesario cambiar la arena y proteger la zona vallándola más”, opinaban.

Un giro para evitar “dar la vuelta al barrio”

Otra de las actuaciones que consideran actualmente necesarias en el barrio de las Tenerías es la de posibilitar la realización de un giro a la izquierda desde la calle Eduardo Jesús Taboada y hacia el paseo de Echegaray y Caballero, en el sentido de la plaza del Pilar. “Para abandonar la zona en dirección al centro o la margen izquierda, hay que dar toda la vuelta al barrio, tomar la calle Monreal y salir desde allí”, se queja la presidenta de la AVV.

En su opinión, esta medida facilitaría y agilizaría la circulación, al tiempo que contribuiría a reducir el tráfico rodado, especialmente en la calle Monreal, y a minimizar molestias, contaminación y ruidos. “Siempre se nos ha dicho que el giro a la izquierda, en este caso, no se puede realizar. Los técnicos parece que se cierran en banda”, comenta Turégano, quien añade que hay conductores que, aun estando prohibido, giran hacia la izquierda y salen por el paseo “con el peligro que esto supone”.