La FABZ abordará las “deficiencias detectadas en los presupuestos participativos”

“Creemos en la importancia que los presupuestos tienen cómo método para implicar a los ciudadanos en la toma de decisiones municipales pero, sin dejar de ser constructivos, queremos manifestar las críticas que existen en torno al diseño de este proceso”, afirmaba este martes Javier Rodríguez, vicepresidente de la FABZ. Para ello, la federación celebrará este jueves a las 20.00 un pleno extraordinario y monográfico al que está invitada la concejala delegada de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, Elena Giner.

En este encuentro, para el que están convocadas todas las asociaciones vecinales integrantes de la plataforma, se abordarán dos quejas que en el ente califican de unánimes. Una de ellas, señalan, es la “necesidad de facilitar el voto en urna”. “Estamos totalmente de acuerdo con que los jóvenes y los menores puedan participar, pero casi todas las asociaciones critican la marginación a la que se está sometiendo a los mayores o a las personas afectadas por la brecha tecnológica, más acostumbradas a votar de forma presencial y que muchas veces pueden desconfiar de este sistema de voto telemático”, ahonda Rodríguez.

Igualmente, desde la federación explican que otra de las reflexiones más compartidas se refiere al papel de los propios colectivos vecinales, pues “no se ha tenido en cuenta en el diseño del proceso el plus de debate y consenso que poseen las opiniones de una asociación de vecinos frente a las de un particular. No estamos deslegitimando el voto individual, pero cuando una asociación toma decisiones, lo hace en base a unos acuerdos colectivos. Son entidades conocedoras de la situación en cada barrio y de cuáles son las necesidades más importantes en su conjunto”, comentaban.

Además, al ser la primera vez que se lleva a cabo esta fórmula en la ciudad, “no existen ni experiencia ni base técnica, por lo que consideramos que hay una serie de aspectos mejorables que vamos a proponer al Ayuntamiento”, ahondaba Rodríguez. Así, del pleno extraordinario del jueves resultarán propuestas concretas que la Federación de Asociaciones de Barrios trasladará después al gobierno municipal. Entre ellas, reseñan como fundamental “que se incorpore la posibilidad de votar en urna” y que, para posteriores dinámicas participativas, “exista una mayor comunicación entre el Ayuntamiento y las asociaciones vecinales a la hora de priorizar y valorar propuestas”.

Desde el Consistorio confirmaban el martes que la consejera tiene previsto asistir a este pleno con la intención de “aclarar o explicar las dudas, escuchar los comentarios y responder a las quejas que se puedan plantear”. Si bien, añaden que “desde el primer momento, se dijo que esta era la primera vez que se desarrollaba este proceso, por lo que, efectivamente, habrá aspectos que seguramente se podrán mejorar para las siguientes ediciones”.

“Precipitación y descoordinación”

En la asociación Barrio Jesús, una de las que ha manifestado de forma individual sus críticas al proceso de los presupuestos participativos, también se refieren al “poco peso que hemos tenido los colectivos vecinales” en este. Su presidente, Raúl Gascón, habla de “precipitación y descoordinación”, pues “en algunos distritos se retiraban del debate propuestas que, siendo similares, seguían adelante en otros barrios”.

Por su parte, Manuel Arnal, representante de la AVV La Paz, agrega que, considerándose firmes partidarios y defensores de los presupuestos participativos, han existido “deficiencias claras”. “Se ha partido desde cero y no se ha contado con las carencias históricas ya denunciadas y recogidas en las juntas de distrito”, al mismo tiempo “que no se ha aclarado suficientemente cuáles eran las actuaciones elegibles y no elegibles, ni separado lo prioritario de lo secundario”, opina.