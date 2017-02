El Ayuntamiento quiere abrir dos plantas más de la Harinera en otoño

Se trata de la tercera fase del proyecto de la Harinera, después de la rehabilitación de las estructuras, fachadas y cubiertas, así como el acondicionamiento parcial del sótano y la planta baja, que se inauguró en marzo de 2016. Ahora, se reformarán la primera y la segunda planta del edificio, que se destinarán a usos lúdicos y creativos. En total, se van a reformar 1.464 metros cuadrados.

El proyecto prevé que en la planta baja se mejoren los accesos al histórico edificio. En la primera planta, se habilitará la zona administrativa, un espacio de encuentro para los usuarios, salas polivalentes, seis talleres y un núcleo de aseos. En la segunda, habrá también talleres de distintos tamaños para que funcionen como aulas. También habrá espacios individuales, así como una cabina de control.

No obstante, todavía quedará pendiente una tercera planta bajo cubierta. El Ayuntamiento de Zaragoza ha advertido que hasta que el edificio no esté funcionando a pleno rendimiento no se tendrán por identificadas las necesidades de este espacio. En principio, el Consistorio se ha dado plazo hasta octubre de 2018.

El concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, ha explicado que la Harinera es “un espacio mítico” y “un equipamiento de ciudad”. Ha destacado el “modelo innovador” con el que se han definido sus usos, que ha contado tanto con los técnicos de Zaragoza Cultural, con el colectivo ‘Llámalo H’ y con los futuros usuarios y trabajadores del centro.