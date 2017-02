Todos los grupos salvo ZeC cuestionan ahora la subvención a Azofra

Una denuncia del PP esta semana acusaba a ZeC de subvencionar actividades "disfrazadas" de cultura promovidas por afiliados de la formación izquierdista para realizar "propaganda política", en alusión a una subvención municipal de 14.775 euros a Azofra, entidad fundada por la actual consejera de Participación Ciudadana, Elena Giner, y que recibió además otros 1.500 euros directamente de ZeC y fue eximida de las tasas por ocupación del espacio público.

Hechos por los que el PP había solicitado explicaciones del alcalde, Pedro Santisteve, en el pleno de este viernes, y que ha derivado en un intercambio de acusaciones y reproches entre todos los grupos.

Azcón ha calificado al equipo de Gobierno de "farsa", le ha reprochado el incumplimiento de "todas las lecciones que nos dieron antes de llegar al poder" y ha acusado a Giner de haber utilizado las "puertas giratorias" para dejar Azofra y llegar al Ayuntamiento para "darles 15.000 euros por el ala" a sus afiliados.

"Vayan pensando si devuelven los 14.000 euros de todos los zaragozanos o los 1.500 que les dieron de subvención", les ha espetado el portavoz popular, quien ha asegurado que "la desgracia es que permanentemente el alcalde de Zaragoza sea el hazmerreír de todos los españoles".

Respuesta del equipo de Gobierno

En respuesta, el alcalde ha dicho que él no tiene que valorar ninguna concesión de subvenciones, porque siguen unos procedimientos, por lo que ha atribuido la denuncia del PP a la reciente aprobación de los presupuestos, en los que no se tuvieron en cuenta las enmiendas de dicho grupo.

Ha acusado a Azcón de no preocuparle la legalidad y de venir al pleno a "enturbiar", "crispar", "hacer ruido" y "echar exabruptos" y de ser "incapaz de respetar la representación de cualquier autoridad local".

"No quiere un debate limpio y argumental, va a jugar y a ganar mediáticamente" le ha dicho Santisteve, quien le ha reprochado prodigar la desafección política y de verter acusaciones de posible prevaricación en un concurso "que nadie ha cuestionado", además "sin demostrar cuál es la lesividad de los hechos".

"No va a convencernos en absoluto a no ser que argumente con decencia y elegancia, algo que no practica mucho", ha continuado Santisteve, quien ha recordado que ZeC es "un partido instrumental, una plataforma ciudadana, con mucha gente independiente, apoyada por algunas fuerzas políticas como IU, que se han echado atrás".

El consejero municipal de Cultura, Fernando Rivarés, cree que la polémica viene derivada por las "molestias" que ha provocado a algunos, "en calidad de mayordomos", la "sátira" vertida porque "no hay ni un solo hecho refutable, salvo que es el Ayuntamiento el que da la subvención, no el consejero".

Según el consejero, "lo que hicimos todos fue asumir los informes técnicos sin excepción", salvo el PP, que se abstuvo.

"Cuando toque valorar la realización de los informes de la actividad se verá si se paga o no", ha advertido, no obstante, Rivarés.

El resto de grupos

La concejal socialista Lola Ranera ha reconocido haberse equivocado en la Comisión por confiar en la "buena fe" del consejero de Cultura, y se ha preguntado cómo Giner puede formar parte de una asociación que son "sembradores de odio contra todos los partidos menos Podemos, contra todos los sindicatos y contra todas las asociaciones de vecinos".

Ranera ha acusado a ZeC de "pervertir" el uso de las subvenciones y de "quebrantar" la buena fe de los miembros de la comisión "para 15 días de propaganda denigrando a los adversarios políticos".

Sara Fernández, portavoz de Ciudadanos, ha reprochado a Santisteve que eche "balones fuera" y responda con el "y tú más" y le ha acusado de haber hecho de las subvenciones "un coladero para actuaciones partidistas de ZeC".

Fernández se ha mostrado a favor de la libertad de expresión, por lo que su crítica no es con la subvención sino "por la utilización del dinero público para un proyecto de ZeC", así como por el contenido de la memoria presentada por Azofra.

El portavoz de CHA, Carmelo Asenso, sí ha reconocido que en el PP son bastante ruidosos, pero le ha reprochado a ZeC ser "especialistas" en facilitar algunas situaciones y de "dar los instrumentos adecuados para que haya ruido", lo que da lugar a una orquesta "casi más sinfónica que la de Berlín".

No se ha pronunciado sobre el hecho de que Azofra no debiera cobrar una subvención porque una concejala del Gobierno hubiera formado parte de la asociación, y más cuando hay informes que lo respaldan, pero sí que ha reconocido que le resulta "complicado entender" que promover el debate social sea una actividad cultural, porque se englobaría en Participación Ciudadana.

También que sea subvencionada con el 100 %, que se le exima de pagar las tasas de ocupación pública o que reciba otra ayuda por parte de Zaragoza en Común, situaciones que, a su juicio, "merecen una explicación".