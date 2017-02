Rechazada una moción para la adhesión a la red de municipios por un Estado laico

La concejal del grupo municipal de CHA, Leticia Crespo, ha defendido esta adhesión al argumentar que "hay que fomentar la libertad de conciencia individual e independiente del Estado asegurando la neutralidad de las administraciones públicas ante la pluralidad religiosa".

Crespo ha justificado la presentación de la iniciativa al indicar que "queremos evitar" imágenes como la producida este pasado domingo, día de San Valero, patrón de Zaragoza, en la que ediles del PP y PSOE acudieron a la misa pontifical en la Catedral de la Seo con la banda de concejal.

Se ha mostrado partidaria de "no ir a ningún acto con la banda que no sea civil". En este sentido ha argumentado que "hay que distinguir entre el ámbito público y privado y no mostrar ninguna preferencia por confesión religiosa alguna porque eso es un principio de equidad y hay que ser neutrales como integrantes de una institución".

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs), Sara Fernández, ha recordado que la formación naranja defiende el laicismo porque es un "componente esencial de la democracia y cada uno puede ejercer su religión sin vulnerar la ley".

Sara Fernández ha dicho que la religión es "un asunto personal" y las instituciones "no deben decir cómo se tiene que pensar" para observar que la red de municipios por un Estado laico "coarta esa libertad individual con prohibiciones".

Al respecto, ha apuntado que si se hiciera caso a lo que propugna la mencionada red se tendría que suprimir la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar o eliminar enterramientos de todas las confesiones en el cementerio de Torrero porque es civil. "No se pueden coartar los derechos", ha enfatizado.

Reformar el reglamento

El concejal del grupo municipal del PSOE, Roberto Fernández, ha dicho estar muy conforme con el ideario del Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL), pero ha explicado que solo se puede abstener porque el Ayuntamiento tiene que regular estos aspectos en el Reglamento de protocolo y ceremonial. "En su día fue imposible ponernos todos de acuerdo".

El portavoz del grupo municipal de ZEC, Pablo Muñoz, ha dicho que el Estado "tiene que ser laico y aconfesional". Ha subrayado lo siguiente: "Lo fundamental es si como concejales entendemos que el Ayuntamiento es algo de todos y no tiene que causar rechazo o repulsión a nadie de los que entren en función de su concepción moral o religiosa".

Muñoz ha manifestado que "hay cosas que dan caspa o que suponen bajeza democrática", en alusión a que en la legislatura pasada el salón de plenos lo presidía un Crucifijo. El edil ha finalizado diciendo: "Nos toca evolucionar y asumir el debate de la laicidad".

Por su parte, el concejal del grupo municipal del PP, Pedro Navarro, ha calificado de "cobarde" la iniciativa de CHA y ha rebatido los argumentos de Leticia Crespo al exponer la foto de un concejal de Chunta en el Ayuntamiento de Cariñena ataviado con la banda dentro de una iglesia, en la festividad de San Valero de este año.

Navarro ha recordado que la red de municipios por un Estado laico defiende la retirada, con carácter retroactivo, de condecoraciones o reconocimientos de carácter religioso, y ha resaltado que en las Fiestas del Pilar de 2015, a propuesta del alcalde, Pedro Santisteve, se le concedió la Medalla de Oro de la ciudad a sor Milagros Hernández.

Leticia Crespo ha concluido el debate al calificar de "impresentable" la intervención del PP por criticar duramente a MHUEL, y ha abogado por llegar a puntos de encuentro en la reforma del Reglamento de protocolo y ceremonial.