Ancy, cuatro años conviviendo con la amenaza del desahucio

"Aquel día todo salió bien, pero sigue la incertidumbre. Tengo una deuda que no puedo pagar. No sé cuánto tiempo podremos vivir aquí", afirma Ancy Bauty, congoleña de 45 años, que lleva más de una década viviendo en Zaragoza. Su exmarido y ella compraron el piso en 2006, cuando los dos tenían trabajo y las cosas marchaban bien. Después vinieron el paro, la crisis, las deudas, él se fue de casa y ella se quedó con una hipoteca que no podía asumir y un procedimiento de desahucio abierto.

Aquella mañana del 8 de noviembre de 2012, el juzgado suspendió el lanzamiento tras un recurso de última hora presentado por la plataforma Stop Desahucios. "Me han ayudado mucho, estoy muy agradecida", destaca Ancy, en el salón de su piso con pocos muebles y con frío. Compraron la vivienda (un cuarto sin ascensor, unos 65 metros cuadrados, un edificio de los años 50) por 156.000 euros. Los primeros años pagaron la cuota regularmente hasta que se quedaron sin trabajo y sin dinero.

El piso pertenece a Kutxabank y el procedimiento aún no se ha cerrado. "El banco no quiere negociar. No sé qué vamos a hacer. Estoy buscando otro piso. Tengo trabajo a media jornada de limpiadora. Puedo pagar un alquiler social, pero no la deuda. En la bolsa de vivienda del Gobierno de Aragón me dijeron que hay mucha lista de espera", señala. Ancy se acogió a la moratoria antidesahucios para familias en situación de vulnerabilidad. El Gobierno ha anunciado que prorrogará esta medida.

No sabe dónde vivirá pero sabe que quiere seguir en Zaragoza. "Quiero vivir aquí por el futuro de mis hijos. Aquí podrán estudiar y tener una vida segura", afirma Ancy. Su hija estudia 6º de Primaria y su hijo, 4º de la ESO. Él sueña con ser médico o dentista.