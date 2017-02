Esperas de hasta dos horas en el Coso para ver a Sweet California

Había que agachar la cabeza para darse cuenta de cuál era público mayoritario: niñas de entre 5 y 10 años de edad, como Henar, de 8 años, que resaltaba las ganas que tenía de estar frente a sus ídolas para poder hablar con ellas. "Les voy a decir que son muy guapas", afirmaba, al tiempo que cosideraba a 'Vuelves' y 'Vuelvo a ser la rara' como sus canciones favoritas del conjunto.

Junto a ella, Valeria, de la misma edad, aseguraba "querer" a las tres componentes del grupo. "He escrito con mis amigas una carta que les vamos a dar en la que les decimos cuánto les queremos", decía entusiasmada.

Su madre, Mercedes, explicaba la devoción que muchos niños sienten por el grupo. "Mi hija no deja de escuchar sus canciones en casa y tiene su cuarto repleto de carteles de las tres componentes; es una pasada", afirmaba sin quitarle la mirada a Valeria.

Aunque en menor proporción, también eran muchos los adolescentes que esperaban impacientes en el lugar. "Cantan súper bien; estoy muy nerviosa, aún no sé qué decirles", comentaba Paula, de 12 años.

A escasos metros, su tocaya, de 16, anotaba que llevaba una hora y media haciendo fila, pero que no le importaba. "Cuando les vea empezaré a gritar y luego no me acordaré de lo que, finalmente, les he dicho", advertía, y aseguraba haber esperado este momento desde el 2 de diciembre, cuando Sweet California publicó su último disco.