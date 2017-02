El alcalde de Torralba de Ribota deja el PSOE tras ser condenado por quedarse 57.600 euros

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado al alcalde de Torralba de Ribota, Alfonso Puertas, a un año de prisión y al pago de una multa de 540 euros por un delito de apropiación indebida que cometió cuando era director del antiguo psiquiátrico de Calatayud . El acusado, conforme al acuerdo alcanzado en su día con la Fiscalía, reconoció que se quedó con 57.600 euros de tres internas del centro asistencial. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales , que ejercía la acusación particular, mostró también su conformidad con el escrito, al igual que su propia defensa. Alfonso Puertas devolvió todo el dinero a las herederas de dos de las pacientes ya fallecidas, y a la tutora legal de la tercera.

Al hacerse pública la sentencia, el alcalde de Ribota, que también es consejero de la Comarca Comunidad de Calatayud, remitió un comunicado en el que anunciaba su baja voluntaria como afiliado del PSOE e informaba de su decisión de "desligarse" del partido en el ejercicio de los cargos públicos que ostenta, "para no perjudicarle". A partir de ahora, como explicó a HERALDO, se mantendrá como alcalde y consejero comarcal sin adscripción política.

Alfonso Puertas, que es médico, dirigió el centro asistencial de Calatayud –antiguo psiquiátrico, adscrito al Instituto Aragonés de Servicios Sociales– de agosto de 2003 a noviembre de 2011. Según el fallo judicial, durante ese tiempo hizo "numerosas y continuas" disposiciones de dinero de las cuentas bancarias de tres residentes. Para ello, elaboró y usó un documento en el que aparentemente las internas le autorizaban, mediante sus huellas, a sacar dinero para provecho de las mismas. Sin embargo, según el tribunal de la Sección Sexta, en ninguno de los casos pudo acreditar la necesidad de esas disposiciones.

De una de las cuentas sacó 25.625 euros, de otra 18.195 y de la tercera 13.780. Estas cantidades las incorporó a su patrimonio "prevaliéndose" del estado de demencia de las pacientes. Una de ellas fue incapacitada en 2006, aunque las extracciones comenzaron en 2004 y el documento con el que sacó dinero era de 2008. Otra sufría esquizofrenia y llevaba en el centro 49 años. La tercera, que murió en 2012, tenía una patología similar y había ingresado en el psiquiátrico en 1965.

Se declara inocente

El alcalde manifestó ayer que se le condena por unos hechos de los que "siempre" se ha declarado "inocente". "Y sigo haciéndolo", añadió. El alcalde admitió que la sentencia es fruto de un acuerdo firmado en su día entre su defensa y el abogado del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. "En todo momento entendí que se trataba de un acuerdo que daba por resuelta la cuestión, e iba en consonancia con la decisión igualmente aceptada por las familias de las supuestas víctimas de no ejercer acciones penales contra mi persona", señaló.

"Aquel acuerdo quedaba, sin embargo, a expensas de lo que determinara la Fiscalía, que finalmente mantuvo un escrito de acusación sin el concurso de ninguna de las partes supuestamente perjudicadas que, como he dicho anteriormente, no mantuvieron acusación penal alguna contra mí", explicó. "El resultado final, aunque lo asumo y acato, ha sido contrario a mi absoluta convicción de inocencia de los hechos que se me imputaban", reiteró.